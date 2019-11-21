Топ-7 фактов о Мутном Материке: чем ещё, кроме забавного названия, может удивить коми село

Сейчас в Интернете россияне выбирают населенный пункт с самым смешным названием. В числе финалистов оказалось коми село Мутный Материк из Усинского района. Компанию ему составили ярославская деревня Бухалово, саратовское село Лох и село Мошонки в Калужской области.

Пока Мутный Материк потихоньку подбирается к первому месту, предлагаем узнать о селе с веселым названием побольше. Постоянный небольшой туман, землетрясения в прошлом веке и стая лебедей - сельчанам есть, чем удивить.

Основатель Мутного Материка выбрал место для нового села из-за пойменных лугов. Фото Любови Каневой

1. Пойменные луга

Мутный Материк основал выходец из ижемского села Варыш Андрей Семенович Артеев. Поэтому село имеет также неофициальное названием Сем Андрей.

— В 1871 году Андрей Семенович поднимался по реке из деревни Варыш. Он искал место, где можно обжиться и заниматься скотоводством. А в месте, где сейчас стоит наше село, каждую весну разливается река Печора. Получаются пойменные луга с очень сочной травой. Во время путешествия Андрей Семенович увидел такие богатые покосы и решил здесь обосноваться, - рассказывает местная жительница Ольга Истомина.

2. Удивительное местоположение

Село находится в необычном месте. Во-первых, Мутный Материк стоит на холмах в окружении множества красивых озер. Во-вторых, люди, поднимающиеся на лодках по Печоре со стороны Ижмы, могут увидеть небольшое марево над Мутным Материком.

— Этот легкий туман висит над нашим селом всегда, даже в солнечную погоду, говорит Ольга.

В селе есть совхоз для оленеводов. Фото Ирины Сергеевой

3. Совхоз для оленеводов

Андрей Артеев был оленеводом. Неудивительно, что спустя долгие годы жители основанного им села продолжают его дело. В Мутном Материке функционирует совхоз «Северный», в котором размещается самое большое оленеводческое хозяйство Коми.

4. Землетрясения

В 1914-1915 годах сотрудники сейсмостанций зафиксировали такое для Коми редкое явление, как землетрясение. Его эпицентры располагались на Печоре вблизи Мутного Материка и Краснобора.

Мой дедушка рассказывал, что тогда чувствовались толчки. Земля как будто двигалась, — вспоминает местная жительница.

5. Загадочное свечение

Сельчане видят не только марево над головами, но и странное свечение по ночам.

Мы живем на правом берегу. Он обычный, а вот левый берег в особо темные ночи немного светится, отмечает жительница Мутного Материка.

6. Стая лебедей

Это дождливое лето не порадовало жителей Мутного Материка богатым урожаем. Зато под боком у людей поселилась целая стая лебедей — 14 птиц все три месяца летали над селом. Сельчане постоянно ходили любоваться на изящных птиц. Возможно, тем, кто будет гостить там следующим летом, тоже повезет, и они близко познакомятся с самыми верными птицами.

Добраться до села летом можно на теплоходе "Заря". Фото Татьяны Макаровой

7. Красивое и труднодоступное

Увидеть вживую село с веселым названием не так-то просто. В холодное время туда можно добраться зимнику, а летом — на теплоходе «Заря» и лодках. Зимняя дорога до села пока не установлена, но туда можно долететь из Усинска. Вертолет прибывает в село по вторникам и четвергам.

Как появился топоним Мутный Материк?

- Первое слово образовано от названия реки, на которой стоит село - Мутная. А слово «материк» в данном случае обозначает возвышенность, буквально — высокий земляной берег. В русском языке есть много названий для возвышенностей, «материк» тоже сюда входит. Это называется термином положительного рельефа, поясняет заведующий сектором языка в Институте языка, литературы и истории Коми НЦ УРО РАН Алексей Мусанов.

Другие забавные названия

Мутный Материк не единственный населенный пункт в Коми, который может претендовать на звание самого веселого. Конкуренцию ему могут составить еще несколько сел региона.

В Воркуте есть поселок с названием Сивая Маска или Сивомаскинский. Так его назвали в честь основателя охотника Сивей Мазка. Сивей переводится как «седой», а Мазка — уменьшительная форма от древнерусского имени Мазай.

Село Брыкаланск в Ижемском районе свое название также приобрело благодаря основателю. Даниил Терентьев из деревни Брыка переселился на новое место и назвал протекавший в этом месте ручей в честь родной деревни — Брыкашор. Брыкой называли не растворившийся в воде комок муки. Исследователи полагают, что так ещё могли называть холм или горку.

Ещё в Коми есть свой Рай деревня в Сысольском районе. Она не имеет отношения к Библии: словом «рай» раньше обозначали границу, рубеж.

А теперь голосуем!

Выбрать населенный пункт России с самым веселым названием можно до 23 часов 59 минут 24 ноября. Свой голос можно отдать по ссылке. Мутный Материк пока находится на втором месте. Если коми село победит, то получит памятный кубок и знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием-2019».

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