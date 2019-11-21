В Сыктывкаре водители с утра давятся в очереди за справкой к наркологу: фоторепортаж

Уже два дня по всей стране люди осаждают наркодиспансеры. Повод — информация о значительном росте цен на справки от психиатра и нарколога для получения водительских прав. Сыктывкар - не исключение. Таких очередей в медицинском учреждении в столице Коми не видели давно.

Во второй половине дня стало известно, что Минздрав передумал - обязательные анализы для водителей отложили после гигантских очередей. Еще до появления этой новости журналисты «КП-Коми» посетили наркодиспасер и психдиспансер Сыктывкара и убедились — очереди есть, люди на взводе. Подробности - в нашем фоторепортаже.

В фойе наркодиспансера на улице Катаева, 3 жарко. Люди уже второй день осаждают учреждение и стоят в нескончаемых очередях. Мотивация всех, кто сегодня решил провести время у регистратуры, одна — с 22 ноября получение иди замена водительских прав может влететь в копеечку. Никто не знает, в какую копеечку. Минздрав Коми в первой половине дня не давал официальный комментарий, который бы вносил ясность. Однако чиновники обещали подготовить важную информацию ближе к вечеру.

Люди стоят в очередях по часуФото: Наталия БЕШКАРЕВА

На стекле окошка регистратуры в наркодиспасере сегодня висел интригующий листок, который гласил: «С 22 ноября при получении разрешения к управлению транспортным средством необходимо проходить обследование: определение наличия психоактивных веществ в моче и определение качественного и количественного карбогидрат-дефицитного трансферрина в сыворотке крови».

Интригующая справкаФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Ох, уже руки устали принимать и отдавать одежду. Даже чай попить не успеваю. Вчера и сегодня — толпа. Завтра, думаю, людей будет меньше. Но вместо очередей будем слушать возмущения по поводу повышения цены, - рассказала гардеробщица медицинского учреждения.

- До окончания действия водительских прав осталось три месяца. Решил прийти сегодня, потому что завтра будет дорого. На все эти изменения в законодательстве зарплаты не напашешься, - жалуется один их стоящих в очереди.

Очередь слухами полнится. «Справка будет стоить 9 тысяч рублей», - говорят люди.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Вчера узнал, что справка от нарколога подорожает в 10 раз. Лучше сегодня постою час в очереди, чем завтра переплачу, - рассказывает студент Антон.

- Сегодня в девять утра пришел, гляжу, очередь на улице. Подумал, ну, нет, стоять на холоде не буду. Вот уже второй раз прихожу, - рассказывает будущий водитель Игорь.

Автомобилисты стоят в узком коридоре наркодиспансера плечом к плечу. Пока доберешься до регистратуры, на ногах приходится провести в среднем около часа. Скамейка в коридоре одна — ее оккупировали уставшие дамы. Большинство тех, кто встретился сегодня в узком коридоре наркодиспансера, накануне посмотрели выпуск федеральных новостей, где сообщили о глобальном повышении цен на справки. Сегодня сыктывкарские водители хотели успеть получить медицинский документ, дающий право на управление авто, по прежней доступной цене — 550 рублей.

В очереди - пенсионеры, водители, студенты. Люди разных возрастов и профессий.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Люди посмотрели выпуск новостей и ломанулись в наркодиспансер. В общем, создали ажиотаж. Спрашивается, почему людей не предупредили заранее? Почему не сказали за месяц? Мы бы сегодня не стояли в духоте, а спокойно получили справку 2-3 недели назад, - говорит Дмитрий.

Очередь полнится слухами. Одни говорят, что справка с 22 ноября будет стоить 4 800 рублей. Другие утверждают, что цена взлетит до 9 тысяч рублей.

Люди стоят на ногах по несколько часовФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Интересно, что в Республиканской психиатрической больнице на Сысольском шоссе, 60 тоже ажиотаж, хотя справка от психиатра дорожать не будет. Но взбудораженные новостями люди осаждают и это медучреждение «на всякий случай».

- Приходил сюда утром, очередь заканчивалась на лестнице. На моих глазах врачи говорили тем, кто пришел за справкой, мол, идите домой, у нас ничего не меняется, не надо тут ажиотаж создавать, - говорит молодой человек в очереди. Но вот пенсионеры-автомобилисты Виктор и Зинаида уверены, что «сегодня дешевле, а завтра уже нужно будет платить 4 500 рублей».

«Лучше постоять в очереди сегодня, чем переплатить завтра».Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

На обычный вопрос журналиста «Были ли в психдиспансере когда-либо такие очереди?», вероятно, запуганные руководством гардеробщицы категорически отказались отвечать. «Никаких комментариев не даем. И нечего тут улыбаться», - парировали грозные дамы.

В узком коридоре выстроилась очередь из 60 человекФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Каково же будет удивление тех, кто вчера и сегодня провел в очереди несколько незабываемых часов узнать, что повышения цен все же не будет. Минздрав России сообщил, что отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. По всей видимости, причиной переноса даты стали огромные очереди. Информацию в своем Telegram-канале подтвердил заместитель главы Минздрава России Олег Салагай.

В психдиспансере на Сысольском шоссе, 60 тоже жараФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Отмечается, что будет проведен дополнительный анализ методов тестирования для обеспечения эффективности при адекватном ценообразовании в регионах, — говорится в сообщении.

Виктор пришел за справкой, потому что уверен, что завтра она будет стоить «4 500 рублей»Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Отметим, что новые правила коснутся всех автолюбителей, которые хотят получить или обновить водительские права. В медосмотр включены новые анализы мочи для выявления в ней психоактивных веществ, то есть следов употребления наркотиков, и крови для определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Этот маркер показывает регулярную алкогольную нагрузку на организм.

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