2019-11-28T17:05:00+03:00
Общество

В Коми все-таки вырастет плата за капремонт

Размеры взносов изменятся уже в следующем году
Дарья ЮДИНА
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Плата за капремонт в Коми вырастет в следующем годуПлата за капремонт в Коми вырастет в следующем годуФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Коми все-таки вырастет плата за капремонт. Сегодня депутаты Госсовета республики приняли закон о возможности ежегодного повышения взносов.

Уже в 2020 году жители региона будут платить по новым нормативам: от 7,38 до 9,15 рублей за квадратный метр. Тариф будет расти постепенно, пока не доберется до экономически обоснованных значений. Зам.министра энергетики, ЖКХ и тарифов Коми Виталий Поправка обосновал необходимость повышения платы за капремонт, сославшись на методические рекомендации от Минстроя России. У прокуратуры к законопроекту замечаний не было.

Однако депутат Госсовета Галина Нагаева выразила свою обеспокоенность. «Экономически обоснованный размер платы за капремонт», по её словам, составляет 28 рублей за квадратный метр.

Напомним, что в этом году с января по сентябрь жители Коми уже платили за капремонт от 7,38 до 9,15 рублей за квадратный метр. Один из жителей республики посчитал, что решение о повышении тарифов противоречило закону, и обратился в суд. Верховный суд с этим мнением согласился и отменил постановление о повышении взносов. В нашем регионе пересчитали плату за капремонт. Люди стали платить за капремонт по прошлогодним нормативам: от 2,46 до 3,05 рублей за квадратный метр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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