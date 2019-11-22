2019-11-22T10:08:25+03:00
Общество

В Сыктывкаре впервые за 10 лет состоится согласованный оппозиционный митинг у здания мэрии

Активисты собираются потребовать отмены постановления, которое запрещает публичные мероприятия на Стефановской площади
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото Андрея ШопшиФото Андрея Шопши
Изменить размер текста:

Впервые за 10 лет у мэрии Сыктывкара пройдет оппозиционный митинг. Администрация столицы Коми согласовала протестное мероприятие, сообщает фонд «Общественный вердикт».

1 ноября Конституционный суд РФ признал неконституционными нормы закона Коми, которые устанавливали абсолютный запрет на митинги, шествия и демонстрации на Стефановской площади Сыктывкара, так и в 50-ти метровой зоне от любых органов республиканской и местной власти на всей территории республики.

Через неделю гражданские активистки Марина Седова и Дарья Чернышева подали в администрацию Сыктывкара уведомление о проведении 23 ноября 2019 года с 11:00 до 12:00 митинга у здания мэрии - его участники собираются потребовать отмены городского постановления, запрещающего публичные мероприятия на Стефановской площади. Однако власти не одобрили этой инициативы, сославшись на пока не отмененную норму закона «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в Коми», которая запрещает митинги на детских площадках, тротуарах, остановках транспорта общего пользования и автостоянках.

18 ноября Сыктывкарский городской суд признал такое решение незаконным и обязал администрацию согласовать митинг в месте, которое выбрали граждане. 21 ноября решение суда вступило в законную силу.

- За последние десять лет никому ранее не удавалось получить разрешение на проведение массовой оппозиционной акции перед зданием мэрии Сыктывкара, что в паре случаев послужило основанием для подачи жалоб в Европейский Суд по правам человека. При этом сами власти регулярно устраивают там концерты и другие развлекательные мероприятия, - прокомментировал ситуацию юрист фонда «Общественный вердикт» Эрнест Мезак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Конституционный суд России снял запрет на митинги на Стефановской площади: правозащитник объяснил, что это значит

Игорь Сажин прокомментировал решение, которое может стать предвестником перемен в практике мирных собраний в Коми (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
День логопеда 2020: история и традиции международного праздника
Каждую осень свой профессиональный праздник отмечают специалисты, корректирующие дефекты речи у детей и взрослых. Международный день логопеда в 2020 году будет праздноваться в России и других странах
Новости 24
Температура на выходных в Коми подскочит вверх
В Сыктывкаре жители ветхой «деревяшки» боятся не дождаться расселения
А медведь-то ненастоящий. В конкурсном логотипе к 240-летию Сыктывкара нашли плагиат
Эксперты «Ростелеком-Солар» выявили более сотни новых незакрытых уязвимостей в компонентах АСУ ТП
В Воркуте установят 21 контейнер для сбора батареек
Названа средняя зарплата в Коми
В Коми наймут 1500 человек, чтобы провести перепись населения
В Коми - как на Новой Земле: регионы России поделили по популярности мессенджеров
В Сыктывкар приедет режиссер-документалист, номинировавшийся на премию «Ника» и «Золотой орел»
Работает эвакуатор: в Сыктывкаре ограничат места для парковок
В Коми тепло резко сменится на морозы
В Воркуте семеро пожарных тушили горящий Mitsubishi
В Усинске сотрудника ГИБДД оштрафовали на миллион за взятку
В Сыктывкаре горел деревянный дом
Сыктывкарские баскетболистки победили ставропольских
Алиев взял серебро гран-при России по фигурному катанию
Сыктывкарца будут судить за то, что он год совращал ребенка
Под Сыктывкаром Chevrolet сбил женщину
У сыктывкарки мошенники украли 112 тысяч рублей
На пожаре в Ухте погибло 12 птиц
В Ижемском районе пьяный полицейский на авто врезался в дом и сбежал
В Ухте нашли тело вахтовика из Перми, пропавшего в сентябре
В Сыктывкаре четвероклассники угнали иномарку и попали на ней в ДТП
Сыктывкар прощается с ветхими зданиями: в столице Коми снесут уголовно-исполнительную инспекцию
В воскресенье погода в Коми изменится к лучшему