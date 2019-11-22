В Сыктывкаре впервые за 10 лет состоится согласованный оппозиционный митинг у здания мэрии

Впервые за 10 лет у мэрии Сыктывкара пройдет оппозиционный митинг. Администрация столицы Коми согласовала протестное мероприятие, сообщает фонд «Общественный вердикт».

1 ноября Конституционный суд РФ признал неконституционными нормы закона Коми, которые устанавливали абсолютный запрет на митинги, шествия и демонстрации на Стефановской площади Сыктывкара, так и в 50-ти метровой зоне от любых органов республиканской и местной власти на всей территории республики.

Через неделю гражданские активистки Марина Седова и Дарья Чернышева подали в администрацию Сыктывкара уведомление о проведении 23 ноября 2019 года с 11:00 до 12:00 митинга у здания мэрии - его участники собираются потребовать отмены городского постановления, запрещающего публичные мероприятия на Стефановской площади. Однако власти не одобрили этой инициативы, сославшись на пока не отмененную норму закона «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в Коми», которая запрещает митинги на детских площадках, тротуарах, остановках транспорта общего пользования и автостоянках.

18 ноября Сыктывкарский городской суд признал такое решение незаконным и обязал администрацию согласовать митинг в месте, которое выбрали граждане. 21 ноября решение суда вступило в законную силу.

- За последние десять лет никому ранее не удавалось получить разрешение на проведение массовой оппозиционной акции перед зданием мэрии Сыктывкара, что в паре случаев послужило основанием для подачи жалоб в Европейский Суд по правам человека. При этом сами власти регулярно устраивают там концерты и другие развлекательные мероприятия, - прокомментировал ситуацию юрист фонда «Общественный вердикт» Эрнест Мезак.

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