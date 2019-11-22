В Ухте задержали экс-ректора УГТУ Николая Цхадая

В Ухте 22 ноября задержали бывшего ректора, а ныне президента Ухтинского государственного университета Николай Цхадая. Информацию «КП-Коми» подтвердили в правоохранительных органах.

Подробности задержания в настоящее время неизвестны. В данный момент проводятся оперативные мероприятия. Известно также, что в квартире Цхадая и в УГТУ прошли обыски.

В СУ СК России по Коми пояснили, что в течение ближайших часов на сайте ведомства появится официальный релиз по этому поводу, который прольет свет на ситуацию.

Между тем, на одном из каналов в Telegram сообщается, что вместе с Николаем Цхадая задержали еще несколько человек. Эта информация требует подтверждения.

Отметим, что Николай Цхадая возглавлял УГТУ с июня 1997 года. В 2018 году он покинул свою должность из-за максимально предельного возраста для руководителей вузов - 68 лет и стал президентом Ухтинского государственного технического университета.

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