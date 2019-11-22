2019-11-22T14:09:28+03:00
Общество

Бывший ректор УГТУ Николай Цхадая подозревается во взяточничестве

Следователи рассказали о деталях
Дарья ЮДИНА
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Николай Цхадая. Фото из фотобанка Центра СМИ УГТУНиколай Цхадая. Фото из фотобанка Центра СМИ УГТУ
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Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Коми возбудило уголовное дело в отношении бывшего ректора Ухтинского государственного технического университета. Николай Цхадая подозревается в получении крупной взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, растрате в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следователей, в 2010 году было создано общество с ограниченной ответственностью, учредителем было УГТУ. Вуз тогда возглавлял Николай Цхадая. По мнению следствия, в 2013 году ректор и единственный участник общества с ограниченной ответственностью решил продать 33 процента уставного капитала этого сообщества по заведомо сниженной цене. Покупателями стали люди, которые подчинялись Николаю Цхадая. Часть денег передали потом другим "марионеткам". В результате УГТУ недополучил более 11,7 миллионов рублей.

Кроме того, в 2012 и 2013 годах подозреваемый получил от генерального директора и акционера одного из юридических лиц, которое по договору в УГТУ выполняло строительные работы, взятку в 8,5 миллионов рублей за принятие решений в пользу указанной компании. В том числе - подписание актов выполненных работ, их приемку, своевременную оплату.

В настоящее время подозреваемый задержан. Следствие решает вопрос об избрании ему меры пресечения. В отношении взяткодателей также возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки в особо крупном размере.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Республики Коми и УФСБ России по Республике Коми. Расследование осуществляется при оперативном сопровождении УФСБ России по Республике Коми. Следователи продолжают изучать обстоятельства дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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