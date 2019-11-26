7 животрепещущих вопросов о перекрытии на полгода Октябрьского проспекта в Сыктывкаре

Сегодня, 26 ноября, стало известно, что в Сыктывкаре почти на полгода перекроют Октябрьский проспект. Новость не обрадовала автомобилистов, так как проспект является главной дорожной артерией города. Но мэрия просит горожан потерпеть. В конечном итоге, ремонтные работы подарят городу новые коммунальные сети и дорогу.

На пресс-конференции в городской мэрии рассказали, какие ремонтные работы пройдут, стоит ли опасаться транспортного коллапса или отключения воды, а также когда горожане смогут оценить обновленный Октябрьский проспект.

1. Зачем заменять трубопровод на Октябрьском проспекте?

По Октябрьскому проспекту проходит магистраль водопровода диаметром 500 мм. Это одна из основных артерий по водоснабжению между насосными станциями — с ее помощью запитываются районы между улицами Печорской и Орджоникидзе. Но этот трубопровод был установлен еще 80-х годах.

- Было бы неправильно отремонтировать дорогу на Октябрьском проспекте, но оставить сети, которые выработали ресурс. Поэтому принято решение по замене трубопровода. Работы начнем скорее всего в феврале. Во-первых, хотим уйти от январских морозов. Во-вторых, ждем поставки труб. Планируем спаять все, что возможно еще до начала перекрытия проспекта, - говорит генеральный директор ОАО «Сыктывкарский водоканал» Константин Тимшин.

«Работы сложные», - говорит директор «Водоканала».Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Вообще, работы пройдут в два этапа. Сначала заменят трубы от перекрестка Октябрьский проспект - улица Орджоникидзе до пересечения с улицей Красных Партизан (с начала февраля). Потом отремонтируют сети от Красных Партизан до Чкалова (с конца апреля до июня).

- Работа сложная. Это связано с тем, что коммуникации проложены в непосредственный близости с коллекторами ливневой канализации, что создает стесненные условия для работы, - отметил Тимшин.

2. Как организуют транспортные потоки?

Октябрьский проспект - один из самых загруженных участков улично-дорожной сети Сыктывкара. Сейчас «Дорожное хозяйство» ведет работы, чтобы подготовить дороги для проезда транзитного транспорта зимой, в том числе по малой объездной дороге и улице Индустриальной. Общественный транспорт направят по улицам Карла Маркса и Энгельса.

- Вместе с ГИБДД будем просматривать возможные маршруты объезда. Да, будут сложности, но мы постараемся их урегулировать, в том числе с помощью светофорной сети. Возможно будем открывать «зеленые коридоры», - отметил начальник Управления ЖКХ администрации Сыктывкара.

«Сейчас идет подготовка дорог, куда направят транспортные потоки», - отметил директор МКП «Дорожное хозяйство»Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

3. Но малая объездная - в ужасном состоянии. За полгода она не развалится от усиленного потока машин?

- Будем ее «намораживать» для выравнивания и увеличения толщины снежного покрова, что позволит эксплуатировать ее дольше. Для этого необходимо содержать дорогу в бесснежном состоянии. После этого будет проводиться специализированная обработка, грейдирование, засыпка. Если зима будет снежная, то предпримем другие шаги. Может быть, для устранения ям будем проводить «намораживание» снегом. Чем сильнее проморозим дорогу, тем дольше сможем ее эксплуатировать. Все эти мероприятия надо начать накануне ремонта, - говорит директор МКП «Дорожное хозяйство» Дмитрий Дмитриев.

3. Интервалы общественного транспорта увеличатся?

- Есть риски, что интервальность может увеличиться, - говорит Александр Гонтарь. Он добавил, что мэрия будет работать с перевозчиками. Возможно, что на некоторых маршрутах большие автобусы заменят на компактные, так как узкие улицы не смогу пропустить крупногабаритные авто.

4. Будут ли отключать воду?

- Отключения воды будут. Но это произойдет только на период переключения, когда потребители будут переводится с основной схемы питания на временную. Эти неудобства продлятся несколько часов, но не сутки или неделю, - уточняет Константин Тимшин.

5. Ливневки тоже отремонтируют?

- Конечно. Заменят аварийную сеть протяженностью 400 метров на основной магистрали и ответвления для присоединения дождеприемников длиной в 110 метров. Кроме замены трубы (керамическую трубу заменят полиэтиленовую), будет отремонтированы 18 колодцев. В них заменят верхние железобетонные плиты-перекрытия, а также чугунные люки и дождеприемники. Это будет абсолютно новая сеть. Она будет улавливать все дождевые паводковые стоки с Октябрьского проспекта.

«3-4 месяца Октябрьскому проспекту предстоит прожить без ливневой канализации», - отметил директор МКП «Жилкомсервис».Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Единственное, чем не могут обрадовать — не будет дублирующих сетей во время ремонта, то есть удалять паводковую дождевую воду возможности не будет. С марта и июня этот участок города будет находиться без ливневок, все вода будет уходить поверхностным путем, - говорит директор МКП «Жилкомсервис» Алексей Буткин.

6. Почему ремонтируют зимой, а не летом?

В ремонтных работах зимой много плюсов. Например, вероятность осыпания котлованов снижается — земляные стенки проморожены. Летом рабочие тратят много времени на попутные земляные работы, чтобы котлованы не осыпались — на разработку и уплотнение. Еще один минус лета - в обильных дождях. Специалистам приходится тратить уйму времени на откачку из котлованов воды.

7. Сколько стоит ремонт Октябрьского проспекта?

Пока не пройдена проверка сметной стоимости на достоверность, ответить на этот вопрос сложно. Предварительно по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на ремонт Октябрьского проспекта будет выделено 32 млн рублей. На эти деньги заменят дорожное полотно и бордюрный камень.

Напомним, что Октябрьский проспект ждет глобальная ремонтная кампания. Она стартует с начала следующего года. Перекроют около 890 метров от перекрестка улицы Орджоникидзе до дома №123 по Октябрьскому проспекту (неподалеку от пивзавода). Ориентировочно уже с февраля начнется работа по замене водопроводных труб, а завершатся они в конце июня.

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