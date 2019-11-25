2019-11-25T09:04:54+03:00
Общество

В Коми двое рабочих пропали во время пожара в шахте

На месте работают 97 человек
Дарья ЮДИНА
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Вчера случился пожар в ухтинской шахте. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Республике КомиВчера случился пожар в ухтинской шахте. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Коми
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Спасатели не могут найти двух человек в ухтинской шахте. Связь с ними потеряли после начавшегося пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Коми.

Сообщение о задымлении на отметке в -200 метров в уклонном блоке № 1 «3ДСевер» нефтешахты № 1 НШУ «Яреганефть» в Ухте поступило спасателям вчера в 20.35. На место выехали подразделения Ухтинского горно-спасательного отряда, пожарно-спасательного гарнизона.

Всего на момент начала пожара в шахте работали 45 человек. 42 работника самостоятельно вышли из опасной зоны. Одного работника спасли горноспасатели. На данный момент неизвестна судьба двух человек.

По состоянию на 6 часов пожар в горной выработке локализован на площади 2000 квадратных метров. Ликвидацией последствий задымления занимаются 97 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России - 76 человек и 6 единиц техники. На месте работает оперативный штаб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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