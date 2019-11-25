2019-11-25T10:18:21+03:00
Общество

На месте пожара в ухтинской шахте работает следственно-оперативная группа

Проводится доследственная проверка
Дарья ЮДИНА
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Следователи проверяют обстоятельства возгорания в ухтинской шахтеСледователи проверяют обстоятельства возгорания в ухтинской шахтеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Коми проводит доследственную проверку по факту задымления в уклонном блоке № 1 «дюСевер» нефтешахты № 1 НШУ «Яреганефть» в Ухте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На месте происшествия работают экстренные оперативные службы, проводится спасательная операция. Неизвестна судьба двух работников шахты, находившихся в ней в момент задымления. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Ход проверки находится на контроле в следственном управлении. По её итогам примут процессуальное решение.

Напомним, что вчера в ухтинской шахте случился пожар. Тогда в шахте находилось 45 работников. 42 человека выбрались самостоятельно, одного — спасли. Ещё двух работников ищут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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