Из-за пожара в ухтинской шахте возбудили уголовное дело

Следователи завершили проверку по факту возгорания в ухтинской шахте. Они возбудили уголовное дело по статье 217 УК РФ «Нарушение правил промышленной безопасности опасных производственных объектов». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Коми.

Напомним, что вчера в Ухте в шахте начался пожар. 42 работника выбрались из опасной зоны самостоятельно. Одного человека спасли. Ещё двух ищут.

На месте работают спасатели и специально созданный оперативный штаб. Следователи уже завершили проверку обстоятельств произошедшего. Вслед за ними свою проверку инициировала прокуратура.

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