К поискам горняков, пропавших во время пожара в ухтинской шахте, присоединится ещё один отряд спасателей

Печорский отдельный военизированный горноспасательный отряд присоединится к поискам двух пропавших работников ухтинской шахты, в которой вчера произошел пожар. Отряд уже прибыл в Кожву, откуда отправится в Ярегу, где и случилось происшествие. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Коми.

Сейчас на месте пожара работают два отделения горноспасателей, оперативная группа Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона и экстренные службы города Ухты. В Главном управлении развернута работа оперативного штаба. Старший психолог управления оказывает психологическую помощь родственникам пострадавших. Всего на месте ликвидацией последствий возгорания и поисками двух пропавших рабочих занимаются 97 человек и 11 единиц техники. Одного из горноспасателей отправили в больницу с признаками отравления угарным газом. Его состояние стабильно.

Напомним, что вчера в ухтинской шахте произошло возгорание. 42 шахтера выбрались самостоятельно, ещё одного спасли. Сейчас спасенный находится в больнице, его состояние стабильно. Ещё двух человек ищут. Следственный комитет Коми возбудил уголовное дело после проверки обстоятельств пожара. Также свою проверку инициировала прокуратура региона.

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