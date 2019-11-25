2019-11-25T14:56:24+03:00
Общество

К поискам горняков, пропавших во время пожара в ухтинской шахте, присоединится ещё один отряд спасателей

Сейчас на месте работает 97 человек
Дарья ЮДИНА
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Пропавших горняков будут искать еще больше людейПропавших горняков будут искать еще больше людейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Печорский отдельный военизированный горноспасательный отряд присоединится к поискам двух пропавших работников ухтинской шахты, в которой вчера произошел пожар. Отряд уже прибыл в Кожву, откуда отправится в Ярегу, где и случилось происшествие. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Коми.

Сейчас на месте пожара работают два отделения горноспасателей, оперативная группа Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона и экстренные службы города Ухты. В Главном управлении развернута работа оперативного штаба. Старший психолог управления оказывает психологическую помощь родственникам пострадавших. Всего на месте ликвидацией последствий возгорания и поисками двух пропавших рабочих занимаются 97 человек и 11 единиц техники. Одного из горноспасателей отправили в больницу с признаками отравления угарным газом. Его состояние стабильно.

Напомним, что вчера в ухтинской шахте произошло возгорание. 42 шахтера выбрались самостоятельно, ещё одного спасли. Сейчас спасенный находится в больнице, его состояние стабильно. Ещё двух человек ищут. Следственный комитет Коми возбудил уголовное дело после проверки обстоятельств пожара. Также свою проверку инициировала прокуратура региона.

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Спасенного горняка из ухтинской горящей шахты доставили в больницу с отравлением и переохлаждением

Сейчас его состояние стабильно (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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