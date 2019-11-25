Спасенного горняка из ухтинской горящей шахты доставили в больницу с отравлением и переохлаждением

Мужчину, которого спасли во время пожара в ухтинской шахте, доставили в больницу сегодня ночью. Врачи диагностировали у него отравление продуктами горения и общее переохлаждение. Сергей Гапликов поручил Минздраву Коми оказать необходимую медицинскую помощь ему и другим пострадавшим на шахте. Об этом сообщает пресс-служба главы Коми.

Спасенного горняка отправили в Ухтинскую городскую больницу № 1 сегодня в 02.35. На 09.30 состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное, стабильное. Мужчина находится в общей палате отделения терапии.

Также в 9 часов в ту же больницу доставили работника горноспасательной службы, который работал на месте аварии. Состояние пострадавшего стабильное, средней степени тяжести. Пациент продолжит наблюдение и лечение в общей палате отделения терапии.

Напомним, что вчера в Ухте в шахте случился пожар. 42 работника выбрались сами, ещё одного спасли. Двух человек сейчас ищут. Следственный комитет по результатам проверки на месте происшествия возбудил уголовное дело по статье о нарушениях правил безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми двое рабочих пропали во время пожара в шахте

На месте работают 97 человек (подробности)

Из-за пожара в ухтинской шахте возбудили уголовное дело

Возможно, возгорание произошло из-за нарушений правил безопасности (подробности)