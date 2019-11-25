2019-11-25T12:32:27+03:00
Общество

Спасенного горняка из ухтинской горящей шахты доставили в больницу с отравлением и переохлаждением

Сейчас его состояние стабильно
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Из-за пожара в ухтинской шахте в больницу доставили двух мужчин. Источник: Архив "КП"Из-за пожара в ухтинской шахте в больницу доставили двух мужчин. Источник: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Мужчину, которого спасли во время пожара в ухтинской шахте, доставили в больницу сегодня ночью. Врачи диагностировали у него отравление продуктами горения и общее переохлаждение. Сергей Гапликов поручил Минздраву Коми оказать необходимую медицинскую помощь ему и другим пострадавшим на шахте. Об этом сообщает пресс-служба главы Коми.

Спасенного горняка отправили в Ухтинскую городскую больницу № 1 сегодня в 02.35. На 09.30 состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное, стабильное. Мужчина находится в общей палате отделения терапии.

Также в 9 часов в ту же больницу доставили работника горноспасательной службы, который работал на месте аварии. Состояние пострадавшего стабильное, средней степени тяжести. Пациент продолжит наблюдение и лечение в общей палате отделения терапии.

Напомним, что вчера в Ухте в шахте случился пожар. 42 работника выбрались сами, ещё одного спасли. Двух человек сейчас ищут. Следственный комитет по результатам проверки на месте происшествия возбудил уголовное дело по статье о нарушениях правил безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми двое рабочих пропали во время пожара в шахте

На месте работают 97 человек (подробности)

Из-за пожара в ухтинской шахте возбудили уголовное дело

Возможно, возгорание произошло из-за нарушений правил безопасности (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Коми наконец-то устаканится погода
Сыктывкарец пытался спасти женщину, упавшую в люк, и умер
В этом году в Коми построили 888 частных домов
В Усть-Вымском районе трехлетний ребенок выбежал на дорогу и попал под УАЗ
На пожаре в Ижемском районе погибли два человека
Под Ухтой столкнулись две легковушки: погибла 20-летняя девушка
В 2020 году в Коми подорожает электроэнергия
Лыжник из Коми занял второе место на Кубке России
Сыктывкарцев просят помочь погорельцам с улицы Депутатской
Число претендентов на пост сыктывкарского мэра осталось прежним
Экстремал из Коми выиграл машину в лотерею
В Воркуте неизвестный брызнул из газового баллончика в лицо ребенку
Температура на выходных в Коми подскочит вверх
В Сыктывкаре жители ветхой «деревяшки» боятся не дождаться расселения
А медведь-то ненастоящий. В конкурсном логотипе к 240-летию Сыктывкара нашли плагиат
Эксперты «Ростелеком-Солар» выявили более сотни новых незакрытых уязвимостей в компонентах АСУ ТП
В Воркуте установят 21 контейнер для сбора батареек