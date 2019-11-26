2019-11-26T11:16:53+03:00
Общество

Экс-главу Коми Вячеслава Гайзера доставили в больницу из Лефортово

У него подозревали острый сердечный приступ
Дарья ЮДИНА
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Вячеслав Гайзер в суде. Фото Арьем Геодакян/ТАССВячеслав Гайзер в суде. Фото Арьем Геодакян/ТАСС
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Бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера 22 ноября отправили из СИЗО в больницу на обследование. Ранее говорили о том, что у экс-чиновника диагностировали острый сердечный приступ, но эта информация не подтвердилась. Об этом пишут «РИА Новости».

Сотрудники правоохранительных органов заверили, что критических проблем со здоровьем у Вячеслава Гайзера нет. Его адвокат Дарья Евменина информацию о госпитализации бывшего главы региона комментировать не стала, объяснив это адвокатской тайной. Она добавила, что «сотрудники «Лефортово» проявили высокий профессионализм в сложившейся ситуации».

Напомним, что в июне Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии и штрафу в 160 миллионов рублей по делу о мошенничестве. В октябре Мосгорсуд признал приговор законным. Но сторона защиты намерена обжаловать этот приговор во Втором кассационном суде Москвы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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