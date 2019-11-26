2019-11-26T11:50:09+03:00
Общество

В Сыктывкаре появится более 80 стационарных участков для переписи населения

В столице Коми начали готовиться к масштабной кампании
Дарья ЮДИНА
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В Сыктывкаре появится около 80 стационарных участков для переписи населенияВ Сыктывкаре появится около 80 стационарных участков для переписи населения
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В мэрии Сыктывкара прошло заседание комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. Члены комиссии познакомились с особенностями грядущей кампании и обсудили вопросы, связанные с её организацией. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Коми.

Так, заместитель руководителя Комистата Татьяна Шерстюкова обозначила основные моменты, на которые следует обратить внимание при подготовке данного мероприятия. Для того, чтобы переписать всех жителей Сыктывкара, потребуется больше 500 человек. Среди них будут переписчики, инструкторы и контролеры. Для горожан, которые не захотят пускать домой посторонних, создадут около 80 стационарных участков для переписи.

Уполномоченный по вопросам переписи в Сыктывкаре Татьяна Рузова доложила и.о. мэра Наталье Хозяиновой о состоянии адресного хозяйства. Речь, в частности, идет наличии на жилых домах указаний улиц и номеров домов, о замене деформированных и трудночитаемых табличек, отсутствии обозначений на вновь построенных домах. Все эти недочеты необходимо устранить, чтобы переписчики не тратили время на поиск адресата.

Начальник Управления ЖКХ Александр Гонтарь сообщил, как планируется решать проблемы с указанием адресов на зданиях Сыктывкара и отлавливать бродячих собак на территории города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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