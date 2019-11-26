Появилось видео спасения горняка из горящей шахты в Ухте. Его опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Коми.

Сейчас спасенный мужчина находится в Ухтинской городской больнице. Горняк сильно замерз и отравился из-за дыма. Сейчас его состояние стабильное.

Спасения горняка из горящей ухтинской шахты. Видео пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Коми.

Из-за пожара в шахте пострадал и горноспасатель. Мужчину также отправили в больницу, состояние стабильное.

Напомним, что 24 ноября в Ухте в шахте начался пожар. На тот момент там работали 45 человек. 42 шахтера выбрались из опасной зоны самостоятельно, одного спасли. Двух работников все ещё ищут.

Сейчас на месте пожара работают 98 человек и 11 единиц техники. Всего посменно работает восемь отделений горноспасательных отрядов. Вчера к спасателям присоединился 21 человек из Воркуты. На аварийный участок доставили оборудование для мониторинга газовоздушной среды и видеооборудование. Оборудование поможет спланировать дальнейшие аварийно-спасательные работы.

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