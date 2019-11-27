2019-11-27T11:39:36+03:00
Общество

Известного альпиниста и журналиста Сергея Журавлева похоронят на Човском кладбище

Всех, кто хочет попрощаться с Сергеем Васильевичем, ждут в в фойе Национального музыкально-драматического театра Коми
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото из личного архива семьи Сергея ЖуравлеваФото из личного архива семьи Сергея Журавлева
Изменить размер текста:

Прощание с Сергеем Журавлевым состоится в Национальном музыкально-драматическом театре Коми, сообщает его дочь Полина Гайнерт.

В последний путь известного альпиниста, поэта, писателя и журналиста проводят в четверг, 28 ноября. С 10.00 до 12.00 всех, кто хочет попрощаться с Сергеем Васильевичем, ждут в в фойе Национального музыкально-драматического театра Коми.

С 10.00 до 10.40 пройдет отпевание, с 10.40 до 12.00 - прощание.

В 12.00 автобус поедет на Човское кладбище. Всех, кто планирует поехать на кладбище, просят предупредить заранее в личных сообщениях.

В 14.00 в столовой по адресу Огородная, 2/2 пройдут поминки.

Напомним, что в последние годы Сергей Журавлев мужественно боролся с онкологическим заболеванием. Близких, друзей, почитателей творчества, альпинистов, туристов и коллег-журналистов ошеломила новость о его смерти. Никто не верил, что Сергей Васильевич уйдет на 62-м году жизни. Казалось, что он организует еще не одну экспедицию, научит еще не одного начинающего альпиниста слушать и понимать горы, напишет еще не одно стихотворение, выпустит не одну книгу…

11 ноября Сергей Васильевич отпраздновал день рождение, а 12 ноября сообщил о планах организовать альпинистские сборы в Крыму в районе горы Ай-Петри.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Движение вверх: как волонтеры делают Полярный Урал доступным для каждого

Мы поучаствовали в уникальном мероприятии и узнали, как, не имея за плечами багажа знаний, стать волонтером и альпинистом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Все равно тебе водить…
Вместе с Ольгой Александровной Никоновой, президентом Ассоциации юношеских автошкол России, рассуждаем о воспитании грамотных водителей, навыках безопасного поведения на дороге и гадаем о судьбе ЮАШ: что было, что будет, чем сердце успокоится?
«Девочки хотят быть взрослыми»: Сергей Семенов разбирается в деле «Новой Шурыгиной», которую изнасиловали два парня
Самарский правозащитник, отсидевший за надругательство над настоящей Дианой Шурыгиной, вмешался в скандальную историю с изнасилованием 12-летней школьницы в Нижнем Новгороде
Новости 24
В Сыктывкар приехал глава МВД России Владимир Колокольцев
Проблема полигона на Шиесе вошла в топ популярных причин для протеста в России
Уроженка Сыктывкара выпустила первый тизер фильма про перевал Дятлова и Маньпупунер
Усть-цилемский убийца-расчленитель спрятал труп жертвы в яме уличного туалета
В Коми наконец-то устаканится погода
Сыктывкарец пытался спасти женщину, упавшую в люк, и умер
В этом году в Коми построили 888 частных домов
В Усть-Вымском районе трехлетний ребенок выбежал на дорогу и попал под УАЗ
На пожаре в Ижемском районе погибли два человека
Под Ухтой столкнулись две легковушки: погибла 20-летняя девушка
В 2020 году в Коми подорожает электроэнергия
Лыжник из Коми занял второе место на Кубке России
Сыктывкарцев просят помочь погорельцам с улицы Депутатской
Число претендентов на пост сыктывкарского мэра осталось прежним
Экстремал из Коми выиграл машину в лотерею
В Воркуте неизвестный брызнул из газового баллончика в лицо ребенку
Температура на выходных в Коми подскочит вверх
В Сыктывкаре жители ветхой «деревяшки» боятся не дождаться расселения
А медведь-то ненастоящий. В конкурсном логотипе к 240-летию Сыктывкара нашли плагиат
Эксперты «Ростелеком-Солар» выявили более сотни новых незакрытых уязвимостей в компонентах АСУ ТП
В Воркуте установят 21 контейнер для сбора батареек