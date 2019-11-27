Известного альпиниста и журналиста Сергея Журавлева похоронят на Човском кладбище

Прощание с Сергеем Журавлевым состоится в Национальном музыкально-драматическом театре Коми, сообщает его дочь Полина Гайнерт.

В последний путь известного альпиниста, поэта, писателя и журналиста проводят в четверг, 28 ноября. С 10.00 до 12.00 всех, кто хочет попрощаться с Сергеем Васильевичем, ждут в в фойе Национального музыкально-драматического театра Коми.

С 10.00 до 10.40 пройдет отпевание, с 10.40 до 12.00 - прощание.

В 12.00 автобус поедет на Човское кладбище. Всех, кто планирует поехать на кладбище, просят предупредить заранее в личных сообщениях.

В 14.00 в столовой по адресу Огородная, 2/2 пройдут поминки.

Напомним, что в последние годы Сергей Журавлев мужественно боролся с онкологическим заболеванием. Близких, друзей, почитателей творчества, альпинистов, туристов и коллег-журналистов ошеломила новость о его смерти. Никто не верил, что Сергей Васильевич уйдет на 62-м году жизни. Казалось, что он организует еще не одну экспедицию, научит еще не одного начинающего альпиниста слушать и понимать горы, напишет еще не одно стихотворение, выпустит не одну книгу…

11 ноября Сергей Васильевич отпраздновал день рождение, а 12 ноября сообщил о планах организовать альпинистские сборы в Крыму в районе горы Ай-Петри.

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