В Коми на здравоохранение выделят 20 миллиардов рублей

Сегодня в Госсовете Коми профильные комитеты рассмотрели проекты законов. Один из них «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» предусматривает выделение более 20 миллиардов рублей на развитие здравоохранения в республике в 2020 году.

Согласно проекту закона финансирование будет увеличиваться: в 2021 году больше 20 миллиардов рублей, в 2022 году больше 22 миллиардов рублей. За счет этих денег хотят увеличить зарплаты врачей в регионе: в следующем году у отдельных специалистов они вырастут на 5,4 процента. Также в 2020 году увеличатся суммы, которые выделяются на проведение профилактических мер, в частности, на диспансеризацию и осмотры. Больше денег дадут на борьбу с онкологическими заболеваниями. В отдельную статью расходов выделят траты на дорогостоящие диагностические исследования, в частности на компьютерную томографию, ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы, молекулярно-генетическое исследование.

Бюджет фонда ОМС в Коми все три года не будет дефицитным. Депутаты обсудят законопроект завтра на сессии заседания Госсовета.

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