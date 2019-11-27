2019-11-27T16:53:09+03:00
Общество

В Коми могут повысить плату за капремонт

Завтра региональный парламент рассмотрит соответствующий законопроект
Дарья ЮДИНА
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Завтра в Госсовете Коми рассмотрят законопроект, касающийся платы за капремонтЗавтра в Госсовете Коми рассмотрят законопроект, касающийся платы за капремонт
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Сегодня в Госсовете Коми прошли заседания профильных комитетов. Депутаты обсудили рост платы за капремонт в регионе. Несмотря на решение Верховного суда размеры взносов за капремонт в следующем году могут вернуться к значениям, которые работали в регионе с январь по сентябрь 2019 года.

Вообще обсуждаемые поправки предполагают, что размеры взносов за капремонтов будут менять каждый год, а не раз в четыре года, как принято сейчас. Если законопроект примут, то плата вырастет уже со следующего года: жители Коми будут платить от 7,38 до 9,15 рублей за квадратный метр.

Замминистра энергетики, ЖКХ и тарифов Виталий Поправка пояснил, что таким образом республика добьется плавного поэтапного повышения тарифов до экономически обоснованных значений: сейчас размер взносов слишком мал. Увеличение целесообразно и отвечает принципам методических рекомендаций от Минстроя России.

Законопроект рассмотрят завтра на заседании сессии регионального правительства.

Напомним, что в 2019 году размеры взносов за капремонт выросли. Житель Коми не согласился с постановлением о повышении цен и обратился в Верховный суд республики. Суд признал повышение недействительным. Жителям региона пересчитали плату за капремонт и вернули прежние нормативы оплаты: от 2,46 до 3,05 рублей за квадратный метр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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