2019-11-28T08:24:23+03:00
Общество

Горящие шахты в Ухте решили залить водой

Двух пропавших во время пожара работников до сих пор не нашли
Дарья ЮДИНА
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Горящую шахту в Ухте решили залить водой. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Республике КомиГорящую шахту в Ухте решили залить водой. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Коми
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На ухтинской шахте «Яреганефть», в которой 24 ноября начался пожар, продолжаются аварийно-спасательные работы. Спасатели решили залить место горения водой, чтобы снизить температуру, уменьшить интенсивность горения и ликвидировать возгорание. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Коми.

Воду и пленкоообразующий пенообразователь на аварийный участок подали через скважину № 1166. Это поможет уменьшить вероятность взрыва: в глубине шахты горит нефть, а таким способом повышают её стойкость по отношению к механическим воздействиям.

Всего на месте работают 145 человек. Фото пресс-службы МЧС России по Республике Коми

Всего на месте работают 145 человек. Фото пресс-службы МЧС России по Республике Коми

Также в шахте продолжается мониторинг газовой атмосферы и отбор проб воздуха. На месте посменно работают восемь отделений горноспасательных отрядов. Всего ликвидацией последствий возгорания занимаются 145 человек и 14 единиц техники.

Напомним, что во время пожара в шахте находилось 45 человек. 42 человека выбрались из опасной зоны самостоятельно, одного спасли. Сейчас он находится в больнице. Два работника пропали, их ищут. Следователи после проверки обстоятельств пожара возбудили уголовное дело о нарушении правил промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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