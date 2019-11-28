2019-11-28T15:03:40+03:00
Общество

Как формируется и расходуется бюджет Сыктывкара? Горожанам раскроют тайны на специальной встрече

Мероприятие организуют городские общественники
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото мэрии СыктывкараФото мэрии Сыктывкара
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Жителям Сыктывкара расскажут, как формируется и расходуется бюджет Сыктывкара. Это произойдет на специальной встрече, которую организуют городские общественники — акселератор городских проектов.

Заместитель начальника департамента финансов администрации Сыктывкара Наталья Вытегорова расскажет, как «читать» бюджет, как отслеживать его исполнение и как горожане могут влиять на него.

Встреча состоится завтра, 28 ноября, в 10:00 в городской мэрии(Бабушкина, 22), в 317 кабинете. На мероприятие приглашаются все желающие. Количество мест ограничено, необходимо зарегистрироваться ВК или по телефону +7(908)3281348 (Юлия Посевкина). В здании пропускной режим, поэтому нужно взять паспорт. Семинар проводят КРОПОЛИ «Аппарель» и «Проект 1780» при поддержке Фонда президентских грантов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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