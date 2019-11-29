Пропавших во время пожара в ухтинской шахте работников признали умершими

Работников, которые пропали во время пожара в ухтинской шахте 24 ноября, по решению городского суда признали умершими. Горняков искали пять дней несколько горноспасательных отрядов, но так и не нашли. Официальное признание позволит оказать поддержку семьям пострадавших в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Коми.

Сейчас на месте пожара 145 человек и 14 единиц техники. Вечером 27 ноября спасатели через вентиляционную скважину № 1166 подали воду и пленкообразующий пенообразователь, что позволило уменьшить интенсивность горения и снизить температуру. После они проложили и запустили водовод через скважину № 107. Спасательные отряды продолжают разбираться с последствиями возгорания.

Напомним, что 24 ноября в шахте «Яреганефть» начался пожар. Тогда в шахте находились 45 человек. 42 шахтера эвакуировались самостоятельно, ещё одного спасли. Следственный комитет после проверки обстоятельств пожара возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

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