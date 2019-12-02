Ухтинец Дмитрий Алиев претендует на премию от Международного союза конькобежцев

Геннадий Онищенко: Не верьте Le Monde, похоронившей в России алкоголизм! Он у нас пока ещё жив и с ним надо неустанно бороться!

Об этом экс-главсанврач России, а ныне депутат Госдумы рассказал нашему обозревателю Александру Гамову