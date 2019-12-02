Ухтинец Дмитрий Алиев претендует на премию от Международного союза конькобежцев
На сайте Международного союза конькобежцев (ISU) началось открытое онлайн-голосование за лучших фигуристов. Уроженец Ухты Дмитрий Алиев номинирован на премию ISU Skating Awards в номинации «Лучшая развлекательная программа». Отбор прошла его произвольная программа «Sound of silence».
В номинации «Лучшая развлекательная программа» победит спортсмен или пара с лучшей музыкой, интерпретацией, выразительностью, оригинальностью и общим исполнением. Сейчас на сайте ISU идет голосование, которое продлится до 10 февраля. Голосовать могут члены ISU, пользователи и представители СМИ. После окончания голосования жюри выберет победителя из трех претендентов, набравших наибольшее количество голосов. Лауреатов премии наградят 22 марта на чемпионате мира в Монреале.
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ИСТОЧНИК KP.RU