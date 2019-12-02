Под Воркутой испытали новейшую сверхзвуковую ракету «Кинжал»
С утра российские СМИ пестрят сообщениями об успешном испытании сверхзвуковой ракеты «Кинжал» по полигону Пембой, который расположен к северо-востоку от Воркуты. Что это за оружие, пишет ТАСС.
«Кинжал» - новейший российский авиакомплекс, в состав которого входит самолет-носитель МиГ-31К и гиперзвуковая ракета. Впервые о комплексе сообщил президент РФ Владимир Путин в марте 2018 года.
- Испытания прошли в середине ноября. Пуск ракеты был выполнен по наземной цели, находившейся на полигоне Пембой, с самолета-носителя МиГ-31К, взлетевшего с аэродрома Оленегорск, - сказал один из собеседников агентства ТАСС.
Правда, пресс-служба Минобороны России не стала по телефону комментировать информацию об испытании оружия. ТАСС направил официальный запрос в пресс-службу федерального министерства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Коми появятся новые районы падения «космического мусора»
Ступени ракет с Плесецка возможно будут падать в Усть-Куломском и Троицко-Печорском районах (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU