Под Воркутой испытали новейшую сверхзвуковую ракету «Кинжал»

С утра российские СМИ пестрят сообщениями об успешном испытании сверхзвуковой ракеты «Кинжал» по полигону Пембой, который расположен к северо-востоку от Воркуты. Что это за оружие, пишет ТАСС.

«Кинжал» - новейший российский авиакомплекс, в состав которого входит самолет-носитель МиГ-31К и гиперзвуковая ракета. Впервые о комплексе сообщил президент РФ Владимир Путин в марте 2018 года.

- Испытания прошли в середине ноября. Пуск ракеты был выполнен по наземной цели, находившейся на полигоне Пембой, с самолета-носителя МиГ-31К, взлетевшего с аэродрома Оленегорск, - сказал один из собеседников агентства ТАСС.

Правда, пресс-служба Минобороны России не стала по телефону комментировать информацию об испытании оружия. ТАСС направил официальный запрос в пресс-службу федерального министерства.

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