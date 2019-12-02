Где в Сыктывкаре покататься на коньках и лыжах 2019-2020: список мест

Совсем скоро одно из самых любимых развлечений сыктывкарцев станет доступно всем. Городская мэрия опубликовала список катков, где можно покататься абсолютно бесплатно.

Этой зимой будут работать 10 муниципальных катков. Вход на эти площадки будет бесплатным. Однако некоторые катки при спортивных школах будут открыты только в определенные часы, когда у спортсменов нет занятий. Подробное расписание будет размещено на официальных сайтах учреждений. Мэрия также сообщила, что возможно каток зальют у нового жилищного комплекса «Атлантида».

- От лица администрации благодарю сыктывкарцев, которые самостоятельно ухаживают за спортивной инфраструктурой своего двора. Так, например, активные жители домов № 102, 104 по улице Морозова много лет заливали и обслуживали хоккейную коробку в своем дворе. Надеемся на продолжение положительной практики. Возможно, по их стопам в этом году пойдут и представители ЖК «Атлантида» – отметил начальник столичного управления физической культуры и спорта Михаил Дудников.

Мэрия также попросила горожан бережно относится к ледовому покрытию - не выходить на неподготовленный лёд, не утаптывать свежевыпавший снег, не мешать работе заливщиков.

Список адресов муниципальных катков, где можно покататься бесплатно

1) парк им. С.М. Кирова

2) пр. Бумажников, 59 (МАУ СШ «Северная Олимпия»)

3) ул. Димитрова, ¼ (МАУ СШ «Северная Олимпия»)

4) ул. Красных Партизан, 68 (СОШ № 21)

5) ул. Морозова, 175 (СОШ № 24)

6) ул. Парковая, 11

7) ул. Петрозаводская, 44 (СОШ № 43)

8) ул. Ручейная, 32

9) Стефановская площадь

10) ул. Юности, 8 (МАУ СШОР «Эжва»)

Также этой зимой ледовые катки будут обустроены на ул. Белинского, 15 (ЦДОД № 9), на ул. Коммунистическая, 44 (ГБУ РК «СШОР № 4»), на ул. Орджоникидзе, 21(ГБУ РК «СШ по хоккею с мячом», МАУ ДО «ДТД и УМ»).

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