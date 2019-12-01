Каждые три дня в Сыктывкаре один человек заражается ВИЧ

Вчера в Сыктывкарском государственном университете имени Питирима Сорокина встреча, посвященная ВИЧ и СПИДу. Главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Сергей Поган рассказал студентам о ситуации с ВИЧ-инфекцией в Коми. Статистика пугает: каждые три дня в Сыктывкаре заболевает один человек.

На встречу пришли представители Минздрава и Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями во главе с Сергеем Поганом. Специалисты поделились данными о степени распространения ВИЧ-инфекции в республике и объяснили, какими путями передается страшное заболевание.

Специалисты встретились со студентамиФото: Дарья ЮДИНА

Сергей Поган сообщил, что в нашем регионе первый случай ВИЧ-инфекции выявили в 1990 году. За это время он распространился по республике: на данный момент зафиксировано 4700 ВИЧ-инфицированных людей. Хуже всего дела с вирусом обстоят в Сыктывкаре и в Ухте. В столице Коми новый случай заболевания регистрируется каждые три дня, а в городе нефтяников каждую неделю. В целом по региону, новый случай заболевания фиксируется каждый день.

Врач-инфекционист Марина Селиванова объяснила, какими путями передается ВИЧ и как избежать заражения. Получить ВИЧ можно половым путем и через кровь. В зону риска попадают те, кто практикует случайные сексуальные контакты, не использует презерватив при половом контакте и принимает наркотики.

Сергей Поган сообщил, когда в Коми впервые зафиксировали случай заражения ВИЧФото: Дарья ЮДИНА

Теоретически ВИЧ можно получить при нанесении татуировки или во время косметических процедур при использовании нестерильного инструментария: в это время кожа повреждается, что открывает проход для вируса. Таких случаев заражения еще не зафиксировали. Но чтобы обезопасить себя, лучше посещать проверенные маникюрные, педикюрные и тату-салоны, а не мастеров на дому.

Также вирус может передаться от зараженной матери ребенку во время беременности, родов и кормления грудью. Но если ВИЧ-инфицированная мама будет соблюдать предписания врача, ребенок будет здоровым. У республиканских врачей есть тысячи примеров рождения здоровых малышей у ВИЧ-инфицированных матерей.

Марина Селиванова объяснила, как избежать заражения ВИЧФото: Дарья ЮДИНА

Проверить свой ВИЧ-статус можно в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (улица Пушкина, 103). Центр работает с 8 до 15.30. Также пройти тест можно практически в любом медицинском учреждении. Тестирование будет анонимным и бесплатным.

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