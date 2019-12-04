Синоптики предупредили о снеге с дождем и гололеде в Коми

С 6 по 9 декабря Коми будет находиться под влиянием поочерёдно смещающихся западных циклонов. Из-за этого погода испортится.

На большей части территории пройдет умеренный снег, снег с дождём, 6 и 8 декабря местами сильный, с количеством осадков за 12 часов 6-8 мм). Временами будет ухудшаться видимость до 500 метров и менее. Прогнозируется усиление ветра порывами до 12-14 м/с, местами до 15-18 м/с, на крайнем северо-востоке 8-9 декабря порывами — до 18-23 м/с метель. На дорогах ожидаются снежные заносы.

В южных и центральных районах будет оттепель. Столбик термометра будет колебаться в районе 0...+2С. При этом 7-8 декабря в крайних северо- восточных районах ожидается понижение температуры до -25...-30С и усиление ветра совпадет с похолоданием. Из-за снега и дождя в южных и центральных районах прогнозируются гололеды, местами снег налипнет на провода. Об этом сообщает Коми ЦГМС.

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