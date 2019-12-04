Ни отопления, ни горячей воды. Жители Вуктыла атаковали кабинет прокурора

Десятки жителей города Вуктыла замерзают в квартирах. Люди сообщают, что «ледниковый период» не прекращается с начала отопительного сезона, а холодная вода вместо горячей течет с лета. 2 декабря около 150 горожан атаковали кабинет местного прокурора. В итоге представитель надзорного органа инициировал проверку. В ее ходе сведения о некачественном горячем водоснабжении подтвердились.

Для некоторых жителей Вуктыла отсутствие горячего водоснабжения стало непрекращающимся кошмаром. Андрей Третьяков, который живет в доме №31 по улице Комсомольской, с июля по декабрь вынужден греть воду на плите, чтобы помыться. Он, как и многие, писал во всевозможные инстанции. Специалисты приходили, делали замеры горячей воды, выявляли несоответствие нормам СанПиН. Но на этом все заканчивалось. С отоплением тоже не все гладко - десятки людей с начала сезона вынуждены ходить в валенках и спать под тремя одеялами, чтобы не замерзнуть. По неофициальных данным, от отсутствия отопления и горячей воды пострадала треть населения десятитысячного Вуктыла.

Фото с проверки 3 декабря

Терпение людей лопнуло в конце ноября. Бывший журналист, руководитель сообщества «Городок Вуктыл» Лина Радыгина организовала встречу жителей с прокурором и представителем ресурсоснабжающей организации ООО «Аквасервис» Павлом Добровольским. 2 декабря на мероприятие пришло около 150 человек! Людей было так много, что не всем хватило места в кабинете прокурора. Некоторым пришлось задавать вопросы из коридора. Лина Радыгина в течение недели принимала заявления от пострадавших, все жалобы в день встречи она передала представителю надзорного органа.

После резонансной встречи 3 декабря прокурор вместе с представителями администрации и УК проверил три дома, где замерзают люди. В ходе комиссионного обследования нарушения подтвердились — горячая вода не соответствует нормативам. В некоторых квартирах температура воды составляла не больше 27-33 градусов!

- Поступило больше двадцати заявлений по этой проблеме. В ходе проверки сведения о некачественном горячем водоснабжении подтверждались. Сейчас я готовлю акты прокурорского реагирования в адрес председателя ТСЖ, управляющей компании и директора ресурсоснабжающей организации. Об итогах проверки каждый заявитель будет проинформирован в установленные сроки, - отметил «КП-Коми» прокурор Вуктыла Андрей Урсюзев.

Фото с проверки 3 декабря

- Вчера вечером в моем доме все-таки появилась горячая вода. Надолго ли? Может быть, прокурорская проверка пройдет и мы, жители, опять останемся без воды. Неуверенность произрастает от недостатка информации, - говорит Андрей Третьяков.После проверки жители города отмечают, что долгожданная горячая вода в дома вернулась. Правда, вуктыльцы не уверены, что это надолго. Они боятся, что когда шумиха утихнет, вместо горячей воды вновь потечет холодная.

Однако люди верят, что в их домах станет теплее. Во всяком случае представитель ресурсосберегающей организации на встрече 2 декабря отметил, что в течение декабря все проблемы с горячей водой будут решены.

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