Креатив от кандидатов: какие идеи предлагают в своих программах претенденты на пост мэра Сыктывкара

Выборы столичного сити-менеджера на носу. 6 декабря конкурсная комиссия проведет последний отбор, а 10 декабря депутаты Совета города назовут имя градоначальника. Претенденты на этот пост представят им свои программы. Но прежде кандидаты в мэры поделились своими проектами с «КП-Коми».

Плавить снег

Сергей Кассель

Уроженцу Сыктывкара Сергею Касселю хорошо знакомы проблемы города. Потенциальный мэр отмечает, что в столице Коми катастрофически не хватает школ и детсадов. Эта проблема актуальна для активно застраивающихся районов, например, Дырноса.

Участник выборов уже придумал, как сберечь для города деньги. Так, Сергей Кассель предлагает перейти на светодиодное освещение и построить снегоплавильную станцию: это позволит сэкономить на вывозе снега. По мнению кандидата, дома можно объединить в группы: так получится расширить парковки и построить хорошие игровые площадки.

Также Сергея Касселя не устраивают тополя, из-за которых летом много пуха. Он планирует вместо них посадить другие деревья. Вопросы у него вызывает реализация федеральных программ.

- Программа «Безопасные и качественные дороги» хорошая. Но качество укладки асфальта и его состав – спорные. На Советской улице, где недавно сделали дорогу, уже есть вмятины на местах парковок, – сказал Кассель.

Кроме того, он предлагает контролировать строительные тендеры. И хочет, чтобы аукционы выигрывали местные подрядчики: с них легче спросить за некачественно сделанную работу.

Сократить чиновников

Татьяна Кривощекова

Татьяна Кривощекова выступает за принятие закона «О статусе столицы Коми». Он утратил силу в 2008 году. Подобный закон нужен, чтобы город получал дополнительное финансирование. Новая норма помогла бы при сборе денег для расселения аварийного и ветхого жилья, строительства централизованной системы ливневой канализации и мостов, газификации отдельных районов.

– Бюджет Сыктывкара должен быть бездефицитным! Необходимо оптимизировать расходы на содержание административного аппарата. Это можно сделать, используя современное программное обеспечение и оргтехнику. В итоге – минус пять процентов избыточных чиновников в год, – отмечает лидер сыктывкарских либерал-демократов.

Татьяна Кривощекова считает, что все важные решения город должен принимать сообща. Необходимо проводить референдумы и опросы, а люди должны сами выбирать мэра.

Также в числе нововведений Татьяны Кривощековой – внедрение «Единой карты сыктывкарца». Эта электронная карта должна объединить возможности банковской, скидочной и бонусных карт, а также электронного проездного и носителя электронной подписи.

Разобраться с мусором

Александр Воронин

Александр Воронин также хочет решать проблемы города, ведя диалог с населением и устраивая опросы среди горожан.

– Ситуацию с мусором и полигонами необходимо взять под жесткий контроль. Это страница, которая показывает состояние города, – заявил Александр Воронин.

Председатель избиркома Сыктывкара намерен вернуться к инициативе, которую поднимал еще экс-мэр Валерий Козлов, и ввести на остановках торговлю. Кроме того, его волнует состояние тротуаров на окраинах города.

– Большую работу нужно провести в Лесозаводе. В прошлом там уже начинали делать пешеходные дорожки, но дело застопорилось: путь идет-идет и резко обрывается, – заметил Александр Воронин.

Прежний курс

Наталья Хозяинова

На момент публикации комментарий от и.о. мэра Натальи Хозяиновой получить не удалось. Муниципальная чиновница заявила, что намерена придерживаться курса, о котором заявляла ранее. То есть продолжать реализацию проектов, связанных с улучшением городской среды, развития инфраструктуры и социальной сферы, которые начал предыдущий градоначальник Валерий Козлов.

Идеальный кандидат

У депутатов Совета города свои представления об идеальном кандидате в

мэры Сыктывкара. Так, Илья Богданов считает, что градоначальнику необязательно иметь опыт управления каким-либо муниципальным хозяйством.

– Нужно продумывать транспортную составляющую и решать проблему с пробками. Важно следить за инвестиционным климатом: людям негде работать, они уезжают, – подчеркнул депутат.

У депутата Михаила Гобанова главное требование к мэру, чтобы тот был хорошим хозяйственником.

– Новый мэр должен разбираться в инфраструктуре, дорогах, ЖКХ. У нас в городе проблемы не меняются годами: нехватка школ, здравоохранение, хромающее на обе ноги. Но самая большая проблема – бюджет. По сути, городской бюджет – это бюджет выживания, — печально констатирует Михаил Гобанов.

С ним заочно соглашается общественник Станислав Штралер.

– Мэр должен смыслить в хозяйственной и экономической сфере: разбираться, как нужно обустраивать городские зоны, что построить в первую очередь. У нас много болевых точек: аварийное и ветхое жилье в Лесозаводе, Дырносе, на Октябрьском проспекте, обустройство общественных социальных зон, строительство новых предприятий. Решение последней проблемы поможет вернуть молодежь в Сыктывкар, – указывает активист..

Кого из четырех кандидатов тайным голосованием выберут на Совете города, станет известно 10 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывший военный, безработный, мама двух детей: что известно о кандидатах на пост мэра Сыктывкара

Познакомьтесь поближе с теми, кто хочет управлять столицей Коми (подробности)

23 против 0: Магомед Османов всухую выиграл пост мэра Ухты

Результаты выборов сити-менеджера для многих горожан были предсказуемы (подробности)