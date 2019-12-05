2019-12-05T11:44:31+03:00
Общество

На главного архитектора Воркуты завели уголовное дело

Он незаконно занимался предпринимательской деятельностью
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото — Олег Гречухин/«Я здесь седел»: арт-проект о жителях ВоркутыФото — Олег Гречухин/«Я здесь седел»: арт-проект о жителях Воркуты
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На главного архитектора администрации МО ГО «Воркута» Владимира Иващенко завели уголовное дело за то, что он незаконно занимался предпринимательской деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.

Еще вчера, 4 декабря, местные воркутинские паблики распространили информацию, что главного архитектора заполярного города вызвали на допрос в УФСБ. Оказалось, что это не слухи — 5 декабря на Владимира Иващенко завели уголовное дело. Главный архитектор — должностное лицо, он не имел право лично или через доверенных управлять коммерческой организацией. Однако Иващенко в обход законодательства руководил обществом с ограниченной ответственностью.

- При этом фигурант, используя свое должностное положение, предоставлял юридическому лицу льготы и преимущества, оказывал покровительство при решении вопросов в сфере взаимодействия с администрацией города, - сообщают следователи.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на получение и закрепление доказательственной базы.

Кстати, уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки УФСБ России по Коми. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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