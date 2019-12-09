Сыктывкарского колдуна выгнали с шоу «Битва экстрасенсов»

Сыктывкарец Кудрат Ахунов вылетел из популярного шоу «Битвы экстрасенсов» на канале ТНТ. Колдун не смог раскрыть тайну трагически погибшей царской семьи.

Кудрат продержался на популярной передаче десять выпусков, он почти дошел до финала. Сыктывкарцы были уверены, что земляк станет главным экстрасенсом России, но их чаяниям не удалось сбыться.

В выпуске, который вышел в эфир 7 декабря, перед Кудратом развесили фотографии, связанные с расстрелом царской семьи Романовых. Сыктывкарец должен был по оборотной стороне снимка определить, кто на нем изображен. Ахунов отметил, что от всех фото веет тьмой и страхом. Однако ведущие шоу не смогли добиться от сыктывкарца конкретики. Некоторые выводы колдуна озадачили экспертов. Так, Кудрат почувствовал, что снимок Николая II вызывает чувство брезгливости. Однако от снимка палача царской семьи он ощутил нечто светлое и доброе.

Ведущие и эксперт шоу показали колдуну оборотную сторону снимков, но сыктывкарец по всей видимости плохо знал эту страницу истории России и не смог назвать изображенных на фото. Выступление колдуна из Сыктывкара оценили весьма низко, его исключили из программы. Но Кудран Ахунов отреагировал на провал спокойно и пожелал остальным участникам удачи.

- Очень хотелось сказать «до свидания», но вынужден сказать «прощайте». Каждый человек, который был со мной на битве, каждый участник глубоко в моем сердце. Я желаю победы вообще всем, и то искренне. Но от себя лично, как от мужчины женщине, я желаю побед Марьям, - сказал он на прощанье.

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