Суд суду рознь. Сыктывкарцы не смогли добиться проведения митинга на Стефановской площади и вышли с пикетом к мэрии

Сегодня, 14 декабря, в Сыктывкаре могло пройти историческое событие, а именно - первый за 10 лет митинг на Стефановской площади. Судьба протестного мероприятия два дня решалась в судах - городской суд встал на сторону активистов, Верховный - нет. Таким образом, протестные мероприятия на главной площади Коми до сих пор вне закона. Активисты подчинились, но провели пикет у стен мэрии, который был согласован по решению суда. Мы побывали на протестном мероприятии.

К 12:00 к мэрии стали подходить участники акции протеста - они развернули плакаты и флаги, приготовившись стоять в течение часа. Люди таким образом протестовали против стройки на Шиесе, скользких тротуаров, плохой работы коммунальщиков. Требований было много и все разные. К постоянным темам для обсуждения добавилась еще одна - недовольство городской мэрией, которая запрещает проводить акции протеста на главной площади Коми.

Организатором протестного мероприятия была партия КПРФФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Кстати, первый митинг у стен администрации прошел меньше месяца назад. Многие расценивали это как гигантский шаг вперед к свободе мирный собраний. Следующим "бастионом" была и остается Стефановская площадь.

Ксения Соколова считает, что битва не проигранаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Уведомление о проведении митинга на 200 человек на площади рядом с памятником Ленину подали в мэрию 3 декабря. 5 декабря получили отказ. Естественно, подали иск в суд, - рассказывает заведующая отделом организационно-партийной работы Рескома КПРФ Коми Ксения Соколова.

Пикет продолжался не больше 40 минутФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

12 декабря в городском суде кипели страсти - мэрия в ответе на заявку на проведение митинга указала, что Стефановская площадь примыкает к Конституционному суду Коми (около КС нельзя митинговать). Кроме того, именно в этот день и в это время рабочие собирались чистить площадку около памятника Ленину от снега и наледи.

Сыктывкарцы были разочарованы решением Верховного судаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Юристы КПРФ в ответ напомнили об эпохальном решении Конституционного суда России от 1 ноября этого года, который признал подобный запрет неконституционным. Он предписал властям Коми «не пытаться под любым предлогом изыскать причины» для отказа в согласовании мероприятий и подчеркнул, что у администрации нет прав для «введения абстрактных запретов». Второй довод о проведении уборки тоже не был убедительным - мэрия не представила доказательств, что не может провести очистку территории в другое время.

Люди уверены, что придет время, когда протестовать будет можно и на главной площади республикиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Судья заслушал доводы, удалился в совещательную комнату. Почти полтора часа активисты ждали его решения. В итоге суд удовлетворил иск активистов, что означало - митингу быть. В соцсетях опубликовали десятки постов с приглашением на протестное мероприятие. Оказалось, что радость была преждевременной. Мэрия подала апелляцию в Верховный суд РК, который отменил решение городского суда. Это произошло буквально за 16 часов до митинга.

- В суде озвучили лишь факт отмены судебного решения. Мы еще не видели резолютивной части. Однако предполагаем, что основной мотив заключается в том, что вся Стефановская площадь является территорией, прилегающей к зданию Конституционного суда (КС располагается в здании Госсовета республики - ред.). Соответственно, на Стефановской площади в соответствии с федеральным законом нельзя проводить протестные мероприятия. Мы же считаем, что муниципалитет своими нормативными актами не может широко и произвольно определять прилегающую территорию. Да, закон говорит о том, что нельзя проводить митинги непосредственно к прилегающей к зданию суда территории. Но не администрации города определять, что является такой территорией, а что нет, - говорит юрист КПРФ Андрей Никулин.

На площади собралось не менее 100 человекФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Депутат Госсовета Коми Олег Михайлов отметил, что несмотря на то, что митинга не будет, он пойдет на площадь, чтобы сказать об этом людям. Дело в том, что не все активисты слышали последние новости и могли прийти на Стефанку с плакатами и флагами, что уже будет являться правонарушением. Кстати, по словам представителей ОГОН (объединенная группа общественного наблюдения - ред.), к 12 часам дня недалеко от площади припарковался автобус, полный стражей правопорядка.

Олег Михайлов рассказал, почему митинга не будетФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Власть настолько боится слова «Шиес», что сделает все, чтобы оно громогласно не звучало у Стефановской площади. Два раза пытались внести предложения по Шиесу, президиум Госсовета два раза его отклонил. Будем бороться дальше, ведь Стефановская площадь - единственное место в Сыктывкаре, которое приспособлено для публичных мероприятий, - подчеркнул депутат Госсовета Олег Михайлов.

Стражи правопорядка отвели депутата в сторону и сказали, что будет дана правовая оценка его речиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В 13:00 на площадь подошло не менее 100 человек. Олег Михайлов выступил с коротким выступлением о том, что митинга не будет, но борьба за площадь продолжится. К нему подошли полицейские со словами, что будет дана правовая оценка его выступления. После этого люди стали расходится.

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