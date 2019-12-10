Мэром Сыктывкара стала Наталья Хозяинова

Сегодня Совет депутатов города выбрал нового мэра Сыктывкара. Наталья Хозяинова избавилась от приставки «и.о.» и стала новым градоначальником столицы Коми.

Сначала на пост мэра Сыктывкара претендовали четыре человека. Но 6 декабря безработного Сергея Касселя исключили из числа претендентов из-за отсутствия высшего образования. Его наличие было обязательным требованием для кандидатов.

После отбора конкурсной комиссии осталось три кандидата: лидер сыктывкарских либерал-демократов Татьяна Кривощекова, и.о. мэра Наталья Хозяинова и председатель территориальной избирательной комиссии Александр Воронин.

Большинство голосов получила Наталья Хозяинова (23 голоса - за Наталью Хозяинову, один - против всех). Теперь она заняла кресло сыктывкарского сити-менеджера. Судя по программе, новый мэр планирует продолжать реализацию планов, которыми занимался предыдущий градоначальник Валерий Козлов.

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