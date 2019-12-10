«Чемпионат мира по бенди пройдет в Сыктывкаре, несмотря на решение WADA»: президент Федерации хоккея с мячом Борис Скрынник

Вчера, 9 декабря, исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Это означает, что крупные международные турниры в России будут под запретом. Эта новость особенно опечалила жителей Коми, ведь в 2021 году собирались проводить чемпионат мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре. Однако президент Международной федерации бенди и Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник уверен, что не все так плохо, сообщает ТАСС.

- По моему мнению, это не скажется на проведении чемпионатов мира в России. Кто будет отвечать за расходы, понесенные всеми, WADA что ли будет компенсировать? Оба чемпионата мира (чемпионат мира 2020 года в Иркутске и Шелехове, мировое первенство 2021 года в Сыктывкаре) должны пройти в России, - сказал Скрынник.

Напомним, что в понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено посещать международные спортивные мероприятия.

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