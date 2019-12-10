2019-12-10T16:17:52+03:00
Общество

Наталья Хозяинова: «На участие в выборах мы решились всей семьей»

Новый мэр рассказала о планах на будущее города
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Председатель Совета депутатов города Анна Дю (слева) и новоиспеченный мэр Наталья Хозяинова (справа)Председатель Совета депутатов города Анна Дю (слева) и новоиспеченный мэр Наталья Хозяинова (справа)Фото: Дарья ЮДИНА
Изменить размер текста:

Сегодня Совет депутатов города избрал нового мэра Сыктывкара. Им стала Наталья Хозяинова. Перед голосованием она поделилась своим видением будущего столицы Коми и рассказала о реакции родных на ее участие в выборах.

В предвыборной речи Наталья Хозяинова расставила акценты на основных проблемах города. Она выделила несколько направлений своей будущей деятельности.

Первое направление - строительство социальных объектов: школа на 600 мест в местечке Сосновая поляна к лету 2020 года, детский сад в Эжве на 270 мест к осени того же года. Аналогичные детсады хотят возвести к 2022 году в микрорайоне Кочпон-Чит и на Тентюковской улице. К 2023 году планируют построить школу на 400 мест на Ручейной улице, а также сделать пристройку в школе №3 в Орбите: это позволит увеличить проектную мощность заведения до тысячи ученических мест. Также в перспективе школа в микрорайоне Емваль. Кроме того, мэрия продолжит выкупать помещения для оборудования новых детских садов и помогать предпринимателям, открывающим новые.

Второе направление - модернизация инженерной инфраструктуры пригородных поселков. Так, новоиспеченный мэр желает увеличить добычу воды на месторождении подземных вод в поселках Краснозатонском и Максаковке. В 2022 году от Краснозатонского до Седкыркеща надеются протянуть водовод с устройством дюкерного перехода через Вычегду. Также в планах у Натальи Хозяиновой — водонапорный канализационный коллектор от Краснозатонского до ЛДК.

Отдельный пункт программы — газификация 900 земельных участков в пригородных поселках Сыктывкара. Сейчас проект корректируется.

Особое внимание Наталья Хозяинова хочет уделить улучшению жилищных условий сыктывкарцев. В частности, расселению семей из ветхих и аварийных квартир: сейчас администрация пытается добиться большего финансирования для этой цели. Следующие пункты - расширение масштабов благоустройства и реализация 449 судебных решений, касающихся жилья для сирот и ремонта дорог.

План, представленный Натальей Хозяиновой, убедил депутатов городского Совета, 23 человека отдали свои голоса ей. После новости о победе в выборах Наталья Хозяинова встретилась с журналистами на брифинге.

— Граждане обращаются в первую очередь по проблемам ЖКХ столичный вид, —сказала Наталья Хозяинова.

Изначально Наталья Хозяинова отвечала отрицательно на вопросы журналистов об участии в выборах. Во время брифинга она объяснила, почему намерение изменилось.

— Решение выдвигаться на пост мэра далось мне нелегко. Я понимала, насколько это ответственная и тяжелая работа. В течение этого полугода семья меня поддерживала. Мы вместе решились на этот шаг, — сообщила новоиспеченный мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
С людьми и для людей. Как экотехнопарк «Калуга» стал районосоздающим
Экотехнопарк «Калуга», построенный в Износковском районе Калужской области, начнет принимать твердые коммунальные отходы в первом квартале 2020 года. Между тем, полностью готовый к работе объект уже начал приносить непосредственную пользу региону
Новости 24
Жителей Коми хотят еще на год освободить от платы за вывоз крупногабаритного мусора
Ижемский Хатико: пес остался охранять тело умершего хозяина
В Коми в следующем году приобретут 19 квартир для медиков
В Коми нашли растерзанный хищниками труп мужчины
В Сосногорске на дереве заметили рысь
На переправе в Алешино запретили ездить на автомобилях
В Сыктывкаре машина провалилась под лед: один человек в больнице
В Сыктывкаре поставят памятник фронтовикам
В Корткеросском районе завели дело из-за незаконной свалки
У воркутинца мошенники украли 77 500 рублей
На пожаре в Воркуте спасли 13 человек
Сыктывкарец отсудил 413 тысяч рублей за ДТП
Пенсионер из Коми выиграл в лотерею больше двух миллионов рублей
В магазинах Сосногорска начали продавать овощи из местных теплиц
4-летнюю девочку госпитализировали в Сыктывкаре после удара током от гирлянды
Самую большую зарплату в Коми предложили руководителю службы по охране труда
Много снега и гололед: прогноз на декабрь в Коми
В 13 муниципалитетах Коми объявили карантин
20-летняя жительница Усинска погибла в Санкт-Петербурге
В Сыктывкаре иномарка врезалась в банк
Неделя контрастов: к концу недели тепло в Коми сменится морозами
Двух сыктывкарцев шантажировали фотографиями в интернете
На содержание сыктывкарских кладбищ потратят почти 11 миллионов
Сотрудники УГТУ просят освободить ректора из-под ареста
В Сыктывкаре Renault сбил на «зебре» девушку