Наталья Хозяинова: «На участие в выборах мы решились всей семьей»

Сегодня Совет депутатов города избрал нового мэра Сыктывкара. Им стала Наталья Хозяинова. Перед голосованием она поделилась своим видением будущего столицы Коми и рассказала о реакции родных на ее участие в выборах.

В предвыборной речи Наталья Хозяинова расставила акценты на основных проблемах города. Она выделила несколько направлений своей будущей деятельности.

Первое направление - строительство социальных объектов: школа на 600 мест в местечке Сосновая поляна к лету 2020 года, детский сад в Эжве на 270 мест к осени того же года. Аналогичные детсады хотят возвести к 2022 году в микрорайоне Кочпон-Чит и на Тентюковской улице. К 2023 году планируют построить школу на 400 мест на Ручейной улице, а также сделать пристройку в школе №3 в Орбите: это позволит увеличить проектную мощность заведения до тысячи ученических мест. Также в перспективе школа в микрорайоне Емваль. Кроме того, мэрия продолжит выкупать помещения для оборудования новых детских садов и помогать предпринимателям, открывающим новые.

Второе направление - модернизация инженерной инфраструктуры пригородных поселков. Так, новоиспеченный мэр желает увеличить добычу воды на месторождении подземных вод в поселках Краснозатонском и Максаковке. В 2022 году от Краснозатонского до Седкыркеща надеются протянуть водовод с устройством дюкерного перехода через Вычегду. Также в планах у Натальи Хозяиновой — водонапорный канализационный коллектор от Краснозатонского до ЛДК.

Отдельный пункт программы — газификация 900 земельных участков в пригородных поселках Сыктывкара. Сейчас проект корректируется.

Особое внимание Наталья Хозяинова хочет уделить улучшению жилищных условий сыктывкарцев. В частности, расселению семей из ветхих и аварийных квартир: сейчас администрация пытается добиться большего финансирования для этой цели. Следующие пункты - расширение масштабов благоустройства и реализация 449 судебных решений, касающихся жилья для сирот и ремонта дорог.

План, представленный Натальей Хозяиновой, убедил депутатов городского Совета, 23 человека отдали свои голоса ей. После новости о победе в выборах Наталья Хозяинова встретилась с журналистами на брифинге.

— Граждане обращаются в первую очередь по проблемам ЖКХ столичный вид, —сказала Наталья Хозяинова.

Изначально Наталья Хозяинова отвечала отрицательно на вопросы журналистов об участии в выборах. Во время брифинга она объяснила, почему намерение изменилось.

— Решение выдвигаться на пост мэра далось мне нелегко. Я понимала, насколько это ответственная и тяжелая работа. В течение этого полугода семья меня поддерживала. Мы вместе решились на этот шаг, — сообщила новоиспеченный мэр.