Известная певица из Коми готовит масштабный проект о феминизме

Прославившаяся в начале нулевых экс-сыктывкарка Саша Gradiva живет в Америке и занимается своим творчеством. Недавно она в своем многотысячном Instagram рассказала о новом проекте «Достали».

- В патриархальном мире слишком много агрессии и войны, разрушений, насилия, последствия которых будут разгребать еще много-много поколений. Мы пытаемся оставить детям, внукам мир лучший, нежели он сейчас. Феминизм - это про светлое будущее. Феминистки - за все человечество, не только за права женщин, - написала певица Саша о своем новом арт-проекте под названием «Достали». Она добавила, что над проектом работали целый год двести человек на двух континентах. Когда он увидит свет, она не уточняет.

Кстати, певица Саша — экс-жительница Сыктывкара. Она родилась в Москве, но вскоре семья переехала в столицу Коми. Ее отец был пилотом, мать — стюардессой. В юности Саша профессионально занималась фигурным катанием, стала кандидатом в мастера спорта. После окончания школы Саша поступила в юридический институт, но позже бросила учебу.

В 19 лет Саша вернулась в Москву и начала работать танцовщицей в клубах. Вскоре на нее обратил внимание продюсер Юрий Айзеншпис.

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