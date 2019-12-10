Незаконно уволенный преподаватель СГУ получит 866 тысяч рублей

Сыктывкарский городской суд вынес решение о взыскании 866 тысяч рублей с СГУ имени Питирима Сорокина. Эти деньги получит незаконно уволенный преподаватель Светлана Колосова. Ее недавно восстановили в должности заведующей кафедрой общей и педагогической психологии.

О решении суда на своей странице «ВКонтакте» сообщил Виктор Воробьев на заседаниях.

«Мы приветствуем решение суда и считаем его законным и справедливым. Вместе с тем мы убеждены, что федеральная казна и университет как корпорация не должны нести бремя финансовых потерь, связанных с незаконными действиями вполне определенных лиц. Поэтому после вступления решения суда в законную силу мы направим министру науки и высшего образования Российской Федерации и прокурору Республики Коми заявления с просьбой о взыскании с и.о. ректора Ольги Александровны Сотниковой.

Напомним, что Светлану Колосову уволили сразу после того, как стало известно об её намерении участвовать в выборах ректора.

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