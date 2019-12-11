В Ухте ёлкам после Нового года найдут полезное применение

В Ухте придумали, как решить проблему с утилизацией ёлок после Нового года. Деревья соберут, чтобы после передать в приют для бездомных животных. Об этом пишет пресс-служба регоператора по обращению с ТКО.

Ухтинцев просят не бросать ёлки в контейнеры и бункеры, а относить к площадкам. Отслуживших зеленых красавиц позже соберет специальный автомобиль. Затем деревья отвезут в приют благотворительного фонда «Добрый город». Волонтеры акции обрадовались: приют отапливается с помощью печей и ёлки придутся как нельзя кстати.

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