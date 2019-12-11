2019-12-11T16:29:46+03:00
Общество

Депутаты Госсовета Коми не хотят обсуждать Шиес на следующем заседании

Вопрос снова исключили из повестки
Дарья ЮДИНА
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Президиум Госсовета решил, что региональный парламент не готов пока обсуждать проблему мусорного полигона на ШиесеПрезидиум Госсовета решил, что региональный парламент не готов пока обсуждать проблему мусорного полигона на ШиесеФото: Дарья ЮДИНА
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10 декабря члены Президиума Госсовета Коми собрались, чтобы обсудить вопросы, которые войдут в повестку предстоящего заседания. Вопрос о строительстве полигона на станции Шиес снова исключили из повестки, но депутат Олег Михайлов планирует поднять эту тему уже непосредственно на заседании.

На пикете, который прошел 8 декабря в Сыктывкаре Олег Михайлов сообщил, что ещё раз поднимет вопрос о строительстве экотехнопарка на станции Шиес в региональном парламенте. 10 декабря на заседании Президиума Госсовета большинство депутатов проголосовали против включения этого вопроса в повестку. Однако представитель фракции КПРФ не намерен сдаваться.

— Меня не было на заседании Президиума, так как я отправился в командировку в Ижму. Для меня вопрос о Шиесе принципиальный. Даже если Президиум исключил, будем пытаться его вернуть в повестку с помощью голосования. Правовых оснований для переноса обсуждения нет. Если кто-то слишком трусливый для того, чтобы сказать слово «Шиес» в присутствии всех остальных это его проблемы. Пока вопрос о строительстве полигона не включат в повестку, мы будем его выдвигать, заявил Олег Михайлов.

Узнать, обсудят ли депутаты Госсовета проблему Шиеса, жители Коми смогут узнать 19 декабря. Между лет, в перечне вопросов, адресованных главе региона Сергею Гапликову, вопрос о полигоне есть: «Выскажите свою позицию по вопросу строительства полигона для ТКО из г. Москвы в районе станции Шиес в непосредственной близости от административной границы с Республикой Коми?». Он должен будет ответить на него весной 2020 года, когда будет отчитываться членам парламента о проделанной работе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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