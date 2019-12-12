Преподавателя СГУ, которой выплатят 866 тысяч рублей за незаконное увольнение, снова хотят уволить

Недавно Сыктывкарский городской суд присудил заведующей кафедрой общей и педагогической психологии Светлане Колосовой компенсацию за незаконное увольнение. СГУ имени Питирима Сорокина по решению суда должен будет выплатить ей 866 тысяч рублей. Однако в вузе сложилась странная ситуация: Светлану Колосову снова хотят уволить.

— Сразу после восстановления в должности мне предложили сокращение через два месяца. Видимо, руководство вуза не оставило свое намерение увидеть университет без доктора психологических наук, — сообщила Светлана Колосова.

Напомним, что Светлану Колосову уволили сразу после того, как она объявила о своем намерении выдвигаться на пост ректора. Заведующая кафедрой общей и педагогической психологии с таким решением не согласилась и отправилась в суд. В итоге, орган правосудия и сам университет признали решение незаконным. Преподавательницу восстановили в должности. Суд вынес решение о присуждении компенсации в размере 866 тысяч рублей. Адвокат Виктор Воробьев, представлявший интересы Светланы Колосовой, сообщил, что они хотят взыскать деньги не с университета, а с и.о. ректора Ольги Сотниковой.

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