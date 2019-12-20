Усть-цилемская бизнес-леди открыла первый на селе салон красоты

Эксперты по бизнесу уверяют, что одна и та же ситуация может быть оценена кардинально по-разному людьми разного склада. Одни подходят к выпавшим на их долю трудностям как к непреодолимым препятствиям, а потом используют их как отговорку, мол, у меня ничего не получается. Другие, напротив, готовы принять их как повод сконцентрироваться и удивят всех неожиданным результатом. Ко второму типу людей – деятельных, неунывающих, пожалуй, относится и наша героиня Елена Глуханич.

Несколько лет назад 33-летняя жительница Усть-Цильмы осталась одна с тремя детьми на руках. Еще до выхода в декрет с самым младшим ребенком Елена работала в Ухте кассиром в крупной торговой сети. Но вернуться на прежнее место работы не получилось: компания обанкротилась, и Елена Глуханич вернулась на родину в Усть-Цильму. Перспектив найти работу по специальности в селе не было, а поднимать детей в одиночку на пособия – значит обречь семью на нищету. Поэтому пока младшему сыну не пришла пора идти в сад, Елене предстояло решить, чем зарабатывать дальше.

- Я уже много лет занималась ноготочками, по дружбе делала маникюр подружкам и знакомым. И мне все время хотелось двигаться, развиваться в этом направлении. Полтора года в декрете читала литературу по этой теме, смотрела уроки в Интернете. Тут очень кстати сестра, которая живет в Печоре, выучилась шугарингу в Санкт-Петербурге и предложила мне тоже этим заняться, - рассказывает о своих бизнес-поисках сельчанка.

Сестра приехала к Елене с деловым визитом, преподала ей азы косметологической процедуры, а дальше Глуханич оставалось познавать все самой: изучать материалы и видео в Интернете, отрабатывать на практике, отправиться в Сыктывкар на курсы и получить сертификат мастера шугаринга. Но был один нюанс: в Усть-Цильме, может, и были знакомы с этим словом, но проходить подобные процедуры шугаринга мало кому доводилось. Да и сама Елена долгое время воспринимала новый навык как хобби, как полезное для женщины умение. Поэтому еще неуверенная в своих силах усть-цилемка для практики в качестве моделей приглашала соседок и подруг. Чтобы сообщить землякам о своем непривычном для села начинании, раздавала на улице флаера, разъясняла, что это за новинка в косметологии. Поскольку односельчане чаще всего обращались за процедурами после своей работы, то Елена практически каждый вечер с 20 до 23, а порой и до часу ночи, проводила за новым для себя занятием.

- Когда заказов стало особенно много, возникла мысль: а не попробовать ли заработать на шугаринге в Усть-Цильме. А вот про маникюр я так не думала. Он в отличие от шугаринга требует больше затрат – на инструменты, материалы. - Елена не особо верила, что у нее найдутся средства для создания салона красоты.

Однако у тех, кто идет к своим мечтам, они сбываются. После увольнения из обанкротившейся компании у Елены остались небольшие выплаты, и в 2016 году мать-одиночка решила арендовать небольшое помещение. Параллельно зарегистрировалась в Усть-Цилемском центре занятости как безработная. Там-то сотрудники центра подсказали Елене Глуханич, что поскольку у нее уже есть небольшой опыт в сфере услуг и, главное, серьезный настрой в этом развиваться, то она может рассчитывать на финансовую поддержку. Елене, не имеющей официальной работы, необходимо было оформить свое дело. И ей в Центре занятости Усть-Цильмы обещали проконсультировать, помочь составить бизнес-план. Елена так и поступила: зарегистрировала ИП, разработала бизнес-план для салона красоты и в конкурсе среди начинающих бизнесменов в 2017 году выиграла субсидию на 58 тысяч.

Даже такой небольшой финансовой поддержки сельской предпринимательнице хватило, чтобы она приобрела оборудование для аппаратного маникюра, а ее бизнес стал увереннее стоять на ногах. Спустя какое-то время бизнес-леди арендовала помещение побольше и уже не на окраине села, а в многолюдном торговом центре Усть-Цильмы. А чтобы еще расширить услуги и купить солярий, через год вновь приняла участие в конкурсе от службы занятости и выиграла субсидию в 58 тысяч рублей. Несмотря на то, что Елена по-прежнему растит детей в одиночку, ее дела пошли в гору, а клиенты – потоком.

И хотя не обошлось без негатива, завистливых разговоров за спиной, Елена не остановилась. Теперь многодетная мама, сумевшая с нуля поднять непривычный для села бизнес, вызывает у усть-цилемов только уважение. И судя по решительному настрою Елены, она не собирается останавливаться на достигнутом. После нового года сельчанка планирует перебраться в Сыктывкар и там заниматься маникюром и шугарингом. А конкуренция ее вовсе не пугает. Напротив, со свойственной ей целеустремленностью 33-летняя бизнес-леди уже присмотрела помещение для салона красоты, составила список возможных клиентов и признается: «Засиделась я в Усть-Цильме, там у меня уже потолок в развитии. А мне хочется большего».

ВАЖНО

Во всех службах занятости Коми безработные, которые решат открыть свое дело и зарегистрируются как индивидуальные предприниматели, могут рассчитывать на поддержку. В службе занятости их проконсультируют, как открыть собственное дело, помогут составить бизнес-план, а также предоставят финансовую помощь. Субсидия предоставляется на конкурсной основе и с 2019 года составляет 96 тысяч рублей.

ПОДРОБНОСТИ

В 2019 году служба занятости Коми помогла начать собственное дело 80 начинающим бизнесменам. В этом году открылись новые парикмахерские и салоны красоты в Инте, Сосногорске, Усинске, Ижемском, Койгородском, Троицко-Печорском, Удорском, Усть-Вымском районах, швейные мастерские – в Усинске и Сыктывдинском районе, лесозаготовительное и лесоперерабатывающее предприятие – в Сыктывдинском и Усть-Цилемском районах. Разведением овец и коз, молочного крупного рогатого скота и производством молока занялись бывшие безработные в Сысольском и Усть-Куломском районах. Каждое новое открытое дело помогло создать как минимум одно рабочее место, а то и дать работу сразу нескольким жителям Коми.