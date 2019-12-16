В Сыктывкаре пропал пенсионер в унтах
В Сыктывкаре разыскивают 58-летнего пенсионера Александра Потапова. Родные мужчины просят откликнуться всех, кто видел пропавшего.
12 декабря Александра Анатольевича видели в последний раз. В тот день он вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. Родные мужчины объявили в розыск. К поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт». К настоящему времени о пенсионере по-прежнему ничего не известно.
Мужчину ищут дети
Приметы:
- Рост 165 сантиметров
- Худощавое телосложение
- Волосы темно-русые короткие
- Глаза карие
Особые приметы:
- Носит очки с затемненными стеклами
Был одет:
- Синий пуховик
- Синие джинсы
- Коричневые унты
- Серая спортивная шапка
Любую информацию о местонахождении Александра Анатольевича Потапова просят сообщать по телефону горячей линии «Лизы Алерт»: 8(800) 700-54-52 или в 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU