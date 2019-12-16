2019-12-16T09:57:12+03:00
Общество

В Сыктывкаре пропал пенсионер в унтах

Четвертый день от мужчины нет никаких вестей
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива родных пропавшегоФото из архива родных пропавшего
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В Сыктывкаре разыскивают 58-летнего пенсионера Александра Потапова. Родные мужчины просят откликнуться всех, кто видел пропавшего.

12 декабря Александра Анатольевича видели в последний раз. В тот день он вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. Родные мужчины объявили в розыск. К поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт». К настоящему времени о пенсионере по-прежнему ничего не известно.

Мужчину ищут дети

Мужчину ищут дети

Приметы:

- Рост 165 сантиметров

- Худощавое телосложение

- Волосы темно-русые короткие

- Глаза карие

Особые приметы:

- Носит очки с затемненными стеклами

Был одет:

- Синий пуховик

- Синие джинсы

- Коричневые унты

- Серая спортивная шапка

Любую информацию о местонахождении Александра Анатольевича Потапова просят сообщать по телефону горячей линии «Лизы Алерт»: 8(800) 700-54-52 или в 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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