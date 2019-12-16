Ушла из жизни легенда коми театра Глафира Сидорова

Ночью 16 декабря на 98-м году жизни скончалась народная артистка СССР, актриса театра драмы имени В. Савина Глафира Петровна Сидорова. Коллектив театра приносит соболезнования семье и близким Глафиры Петровны. Это огромная утрата для всего театрального мира республики.

Глафира Сидорова олицетворение живой истории театра им. В. Савина. С первых лет в нем она играла ведущие роли и заняла важное место в творческом коллективе. Всего за годы работы Глафира Сидорова сыграла более двухсот ролей.

С её именем связано становление и развитие национальной драматургии. Артистка создала незабываемые образы Домны Каликовой в спектакле по пьесе Н. Дьяконова и С. Ермолина (1942) «Домна Каликова» и Дарьи Поповой в спектакле по пьесе В. Савина «Бунт в Усть-Куломе» (1997). Глафира Сидорова могла с успехом носила маску трагической героини (Настасья Филипповна – «Идиот» Ф. Достоевского (1956), Матрена – «Власть тьмы» Л. Толстого) и в то же время с неподдельной искренностью и юмором исполняла комические роли в любимых народом комедиях национальных драматургов.

Актриса повлияла на коми театр и драматургию. Фото пресс-службы театра драмы им В. Савина

Актриса драмтеатра известна не только своей творческой, но и общественной деятельностью: она была депутатом Сыктывкарского городского Совета народных депутатов, делегатом городских и областных партийных конференций, Художественным руководителем творческой студии в Республиканском училище искусств, много лет возглавляла Союз театральных деятелей Республики Коми, активно сотрудничала с руководством СТД России.

Талант и профессионализм Глафиры Петровны высоко ценили зрители и коллеги, десятки лет она пользовалась истинно народной любовью.

Попрощаться с Глафирой Сидоровой можно будет 18 декабря в 10 часов в театре драмы им В. Савина. Актрису похоронят на сыктывкарском Центральном кладбище.

Глафира Сидорова прославилась не только творческой, но и общественной деятельностью. Фото пресс-службы театра драмы им В. Савина

НАША СПРАВКА

Глафира Петровна Сидорова родилась 2 декабря 1922 года в деревне Ивановка (недалеко от села Палевицы) Сыктывдинского района Коми АССР в крестьянской семье. С 1938 по 1942 гг. училась в Государственном институте театрального искусства (ГИТИС) им. А.В. Луначарского. В 1941 году она, как и большинство студентов, была направлена на укрепление оборонительной линии на подступах к Москве. В 1943 году Глафира Сидорова году поступила труппу республиканского драматического театра. В 1945 году ей присвоили почетной звание «Заслуженная артистка Коми АССР», в 1980 звание «Народной артистки СССР». В 2005 году Глафиру Сидорову наградили «Орденом Дружбы», а в 2007 году присудили ей премию заслуженного артиста РСФСР, народного артиста Коми АССР С.И. Ермолина в области театрального искусства «Зарни кодзув».

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