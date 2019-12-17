2019-12-17T16:26:38+03:00
Общество

Меньше знаешь, крепче СПИД

Развенчиваем мифы вместе со специалистами «Центра СПИД» в Республике Коми
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
На фото - девушка в очереди к мобильному пункту экспресс-тестирования на ВИЧНа фото - девушка в очереди к мобильному пункту экспресс-тестирования на ВИЧФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Многие полагают, что ВИЧ-инфекция и СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) — это синонимы. Однако, это совсем не так. Чем же отличаются эти понятия? Ликбез проводит специалист Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

ВИЧ-инфекция — это болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), которая приводит к медленному разрушению иммунитета. СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) - это конечная стадия ВИЧ-инфекции, сопровождающаяся развитием различных инфекционных заболеваний и злокачественных новообразований. Говоря совсем простыми словами, ВИЧ — это лестница к СПИДу, если его не лечить. При этой стадии любое заболевание (будь то простуда или грипп) может стать для человека приговором. Люди, которым поставили этот страшный диагноз, в среднем живут от полугода до двух лет.

С вирусом иммунодефицита человек может спокойно жить, не подозревая о страшном заболевании. Это связано со способностью нашего организма адаптироваться к нему. Первые несколько лет организм компенсирует недостаток лимфоцитов вырабатывая их в огромном количестве. Этот период может длиться от 5 до 15 лет, в зависимости от состояния здоровья и приверженности к вредным привычкам человека, зараженного вирусом (табакокурение, алкоголизм, наркомания). Постепенно организм начинает истощаться и количество лимфоцитов уменьшается. Со временем иммунная система разрушается и организму сложно сопротивляться опасным болезням — злокачественным новообразованиям, бактериальным, вирусным и грибковым заболеваниям.

- Если у человека выявлен ВИЧ, он должен встать на диспансерный учёт по месту жительства, пройти дополнительное обследование на вирусную нагрузку (у него подсчитают количество вируса в крови) и иммунный статус (у него подсчитают количество иммунных клеток в крови). Это необходимо для определения стадии заболевания и назначения соответствующего лечения (антиретровирусной терапии), - рассказала заведующая отделом клинической эпидемиологии ГБУЗ РК «Центр СПИД» Елена Михеева.

Важно отметить, что все исследования на ВИЧ-инфекцию и лечение проводится на бесплатной основе. Каждый человек должен знать свой ВИЧ-статус, это необходимо для своевременного лечения заболевания. Своевременно начатая терапия позволит ему избежать возникновения СПИДа и прожить долгую и счастливую жизнь! Специалисты регионального «Центра СПИД» всегда рядом. На их сайте вы найдете подробную информацию о деятельности Центра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачи-специалисты Коми обсуждают вопросы профилактики СПИДа

В Сыктывкаре проходит республиканская научно-практическая конференция (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Президент Русского географического общества Сергей Шойгу вручил членский билет РГО управляющему директору группы компаний «Яндекс» Тиграну Худавердяну
Русское географическое общество запускает совместные проекты с «Яндексом». Прежде всего это касается сферы образования и картографии
Раскрыта тайна происхождения русского народа
Откуда пошли славяне, чем они отличаются от остальных европейцев и есть ли разница между русскими, украинцами и белорусами? На эти вопросы нам ответил доктор химических наук, профессор, специалист в области ДНК-генеалогии Анатолий Клесов
Новости 24
Эксгибициониста из Усть-Цильмы оштрафовали на 500 рублей
В конце недели в Коми похолодает
В Сыктывкаре женщина обвиняет собственную дочь в афере с жильем
В Сыктывкаре 35 человек тушили горящий дом
Под Сыктывкаром Toyota вылетела в кювет: пострадал водитель
В Сыктывкаре полицейские нашли в сугробе девушку в одном ботинке
В Сыктывкаре ищут перевозчиков на восемь городских маршрутов
Двое жителей Коми решили купить двигатели и лишились почти 200 тысяч
На пожаре в Вуктыле спасли парня и пенсионерку
В Ухте замначальника колонии задержали за взятки в 220 тысяч рублей
Перебесилась: на выходных в Коми сюрпризов от погоды не будет
Коми заняла 10 место в национальном экологическом рейтинге
В Коми создали уникальный природный нацпарк «Койгородский»
Опубликовали видео с ДТП, в котором пострадал 4-летний ухтинец
Многодетная мама из Корткероса открыла перепелиную ферму на 11 тысяч голов
В поселке под Ухтой 4-летний мальчик попал под автобус
Жителей Коми хотят еще на год освободить от платы за вывоз крупногабаритного мусора
Ижемский Хатико: пес остался охранять тело умершего хозяина
В Коми в следующем году приобретут 19 квартир для медиков
В Коми нашли растерзанный хищниками труп мужчины
В Сосногорске на дереве заметили рысь