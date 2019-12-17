Меньше знаешь, крепче СПИД

Многие полагают, что ВИЧ-инфекция и СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) — это синонимы. Однако, это совсем не так. Чем же отличаются эти понятия? Ликбез проводит специалист Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

ВИЧ-инфекция — это болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), которая приводит к медленному разрушению иммунитета. СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) - это конечная стадия ВИЧ-инфекции, сопровождающаяся развитием различных инфекционных заболеваний и злокачественных новообразований. Говоря совсем простыми словами, ВИЧ — это лестница к СПИДу, если его не лечить. При этой стадии любое заболевание (будь то простуда или грипп) может стать для человека приговором. Люди, которым поставили этот страшный диагноз, в среднем живут от полугода до двух лет.

С вирусом иммунодефицита человек может спокойно жить, не подозревая о страшном заболевании. Это связано со способностью нашего организма адаптироваться к нему. Первые несколько лет организм компенсирует недостаток лимфоцитов вырабатывая их в огромном количестве. Этот период может длиться от 5 до 15 лет, в зависимости от состояния здоровья и приверженности к вредным привычкам человека, зараженного вирусом (табакокурение, алкоголизм, наркомания). Постепенно организм начинает истощаться и количество лимфоцитов уменьшается. Со временем иммунная система разрушается и организму сложно сопротивляться опасным болезням — злокачественным новообразованиям, бактериальным, вирусным и грибковым заболеваниям.

- Если у человека выявлен ВИЧ, он должен встать на диспансерный учёт по месту жительства, пройти дополнительное обследование на вирусную нагрузку (у него подсчитают количество вируса в крови) и иммунный статус (у него подсчитают количество иммунных клеток в крови). Это необходимо для определения стадии заболевания и назначения соответствующего лечения (антиретровирусной терапии), - рассказала заведующая отделом клинической эпидемиологии ГБУЗ РК «Центр СПИД» Елена Михеева.

Важно отметить, что все исследования на ВИЧ-инфекцию и лечение проводится на бесплатной основе. Каждый человек должен знать свой ВИЧ-статус, это необходимо для своевременного лечения заболевания. Своевременно начатая терапия позволит ему избежать возникновения СПИДа и прожить долгую и счастливую жизнь! Специалисты регионального «Центра СПИД» всегда рядом. На их сайте вы найдете подробную информацию о деятельности Центра.

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