Как в Сыктывкаре экономят на проезде в автобусах

В современном городе люди все чаще предпочитают расплачиваться банковскими картами, так что наличные деньги постепенно выходят из ежедневного оборота. Сегодня можно взять с собой всего одну банковскую карту и расплачиваться ею везде. В Сыктывкаре с недавних пор можно расплатиться и в автобусе.

С КАРТОЙ УДОБНЕЕ

Жители Сыктывкара уже оценили, как удобно платить за проезд картой: теперь не нужно на глазах всего салона автобуса доставать кошелек, вытаскивать из него мелочь или протягивать кондуктору крупную купюру, заранее представляя, какую тяжелую гору монет можно получить на сдачу.

Не случайно на фоне общероссийского роста популярности национальных банковских карт при расчетах в общественном транспорте Сыктывкар не только не отстает, но и наращивает темпы в этом общероссийском тренде. Ежедневно тысячи жителей города платят за проезд в автобусах именно национальной банковской картой с бесконтактной системой считывания. С начала года количество таких оплат с помощью национальных платежных карт увеличилось в 16 раз!

В качестве одного из факторов, повлиявших на рост интереса и доверия жителей Сыктывкара именно к такому способу оплаты, эксперты называют акцию, реализуемую платежной системой «Мир» совместно со Сбербанком и крупнейшим перевозчиком Сыктывкара «САТП № 1». Благодаря этой акции жители и гости столицы Республики Коми могут оплачивать проезд более чем в 100 автобусах перевозчика по бесконтактной карте «Мир» и одновременно экономить на каждой поездке.

КАК ЭКОНОМИТЬ

Достаточно приложить свою бесконтактную карту «Мир» любого банка к валидатору в автобусе, чтобы стоимость разовой поездки списалась с нее сразу в нужном размере. Приятным сюрпризом для нового держателя карты, уже ставшим обыденностью для «старожилов», станет то, что, расплатившись национальной платежной картой в одно касание, держатель карты «Мир» получит скидку – четыре рубля.

Давайте посчитаем: если каждый будний день (а в среднем в месяце 21 рабочий день) ездить на работу или учебу и назад (по две поездки в день), то за месяц минимальная экономия составит (21x2x4) 168 рублей – эти деньги точно лишними не будут.

По словам экспертов, оплата картами национальной платежной системы «Мир» не только более удобна для пассажиров, но и повышает безопасность расчетов. Сбербанк выступает эквайрером в общественном транспорте Сыктывкара, то есть обеспечивает прием банковских карт различных платежных систем, но указанная скидка за проезд будет предоставлена только по бесконтактным картам «Мир».

Акция со скидкой от платежной системы «Мир» стартовала в июле. Она направлена на стимулирование жителей Сыктывкара к использованию безналичного способа оплаты проезда и уже принесла заметные результаты.

Так, доля национальной платежной карты «Мир» в Сыктывкаре среди оплат всеми банковскими картами в общественном транспорте с августа по ноябрь выросла в два раза – с 21% до 40%. С начала же 2019 года общее количество таких транзакций на транспорте, в которых использовалась карта «Мир», выросло более чем в 16 раз.

В итоге в ноябре общественный транспорт вышел на третье место по популярности среди категорий расходов держателей карт «Мир» в Сыктывкаре, обойдя аптеки и автозаправки и лишь традиционно уступив супермаркетам на первом месте, а также кафе и ресторанам – на втором.

– Сотрудничество с платежной системой «Мир» позволило нам увеличить пассажиропоток и приблизить долю безналичных оплат к 50%. Этот результат говорит о том, что у сыктывкарцев вошло в привычку платить картами и они отдают приоритет современным сервисам, которые есть на нашем транспорте, – подчеркнул Дмитрий Чепурнов, и.о. директора «САТП № 1».

Продлится реализуемая платежной системой «Мир» акция до 31 декабря 2019 года.

– Мы видим, что востребованность карт «Мир» для оплаты различных категорий товаров и услуг растет в Республике Коми ежемесячно. Все больше жителей Сыктывкара переходят на безналичную оплату, так как это удобно, технологично и выгодно. Мы ожидаем, что доля карт «Мир» среди операций, совершаемых в регионе безналично, будет расти и в 2020 году, – уверена директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Отметим, что на текущий момент по всей России выпущено более 70 миллионов экземпляров карт национальной платежной системы «Мир».