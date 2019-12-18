2019-12-18T12:40:13+03:00
Общество

В Коми больше одиноких пожилых людей будут иметь льготы

Компенсацию за проезд и жилищно-коммунальные услуги начнут получать пенсионеры, родные которых служат в армии или сидят в тюрьме
Дарья ЮДИНА
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В Коми больше одиноких пожилых людей будут получать пособияВ Коми больше одиноких пожилых людей будут получать пособия
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Сегодня в Госсовете Коми прошли заседания профильных комитетов. Одним из вопросов, который рассмотрели депутаты, стало продление действия нормы о поддержке одиноких 80-летних жителей республики.

Эта норму ранее внесли в качестве поправок в закон «О социальной поддержке населения в Республике Коми». Она определяет получателя льгот как 80-летнего жителя региона, у которого рядом нет родных. Сейчас норма не распространяется на пожилых людей, у которых родственники проходят службу в армии или находятся в тюрьме. Законопроект предлагает включить таких пожилых людей в перечень получателей льгот. Норма предполагает компенсацию расходов на оплату жилья и услуг ЖКХ, выдачу пособия на оплату проезда на общественном транспорте и ряд других льгот.

Закон перестанет действовать 31 декабря 2019 года. Депутаты во время завтрашнего заседания хотят продлить его действие по 31 декабря 2022 года. На такой же срок планируется продлить работу закона, согласно которому одинокие родители и опекуны ребенка-инвалида получают ежемесячное пособие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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