2019-12-19T11:22:40+03:00
Общество

Депутаты Госсовета Коми снова отклонили вопрос о Шиесе

Члены республиканского парламента заявили, что он прорабатывается
Дарья ЮДИНА
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Депутаты Госсовета Коми не захотели обсуждать ШиесДепутаты Госсовета Коми не захотели обсуждать ШиесФото: Наталия БЕШКАРЕВА
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Сегодня депутаты Госсовета Коми собрались для обсуждения новых законов. Депутат от КПРФ Олег Михайлов во второй раз предложил обсудить тему строительства мусорного полигона на станции Шиес. Однако его предложение снова отклонили.

Представитель коммунистов в в региональном парламенте настойчиво пытался протолкнуть тему Шиеса в повестку заседания. Но Валентина Жиделева, Александр Макаренко и Владимир Косов возразили ему, отметив, что завтра в Коми приедут депутаты Архангельской областной думы, и что с ними будет обсуждаться этот вопрос. Также они заметили, что Шиес не фигурирует в территориальной схеме обращения с отходами.

— То, что Шиес не включен в схему, ещё не значит, что он там не появится, - заметил Олег Михайлов.

Его поддержала Татьяна Саладина, которая сказала, что проблема Шиеса - это проблема не мусора, а экологии, и что депутаты должны уже выразить свою позицию по этой проблеме.

Своеобразно поставил точку депутат Дмитрий Кологривый.

- Мне стыдно, что мы до сих пор обсуждаем этот вопрос. Проблемы уже нет, - высказался депутат.

В итоге, вопрос о строительстве мусорного полигона на Шиесе в повестку не включили.

Так проголосовали депутаты Госсовета Коми на предложение включить тему Шиеса в повестку заседания. Фото: Олег Михалов

Так проголосовали депутаты Госсовета Коми на предложение включить тему Шиеса в повестку заседания. Фото: Олег Михалов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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