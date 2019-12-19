В Коми для предпринимателей введут новые налоговые льготы

Сегодня депутаты Госсовета Коми приняли закон об инвестиционном налоговом вычете на прибыль определенных организаций. Новая норма будет действовать три года.

Согласно закону определенные организации смогут вернуть часть денег из оплаченного налога на прибыль. В перечень входят организации, занимающиеся реализацией национальных проектов и приносящие бюджету Коми не менее 15 млрд рублей в год.

Закон начнет работать с 1 января 2020 года. Его действие продлится по 31 декабря 2022 года.

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