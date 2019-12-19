2019-12-19T11:42:31+03:00
Общество

В Коми для предпринимателей введут новые налоговые льготы

Закон об инвестиционном налоговом вычете будет работать три года
Дарья ЮДИНА
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Организации в Коми смогут получить назад часть денег из оплаченного налога на прибыльОрганизации в Коми смогут получить назад часть денег из оплаченного налога на прибыльФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сегодня депутаты Госсовета Коми приняли закон об инвестиционном налоговом вычете на прибыль определенных организаций. Новая норма будет действовать три года.

Согласно закону определенные организации смогут вернуть часть денег из оплаченного налога на прибыль. В перечень входят организации, занимающиеся реализацией национальных проектов и приносящие бюджету Коми не менее 15 млрд рублей в год.

Закон начнет работать с 1 января 2020 года. Его действие продлится по 31 декабря 2022 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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