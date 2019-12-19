Помощь одиноким пенсионерам и пособия за усыновление: какие социальные законы будут действовать в Коми до 2023 года

Сегодня депутаты Госсовета Коми собрались для обсуждения законопроектов. В их числе был ряд норм, направленных на социальную поддержку граждан. Их действие продлили до 31 декабря 2022 года включительно.

Помощь одиноким пенсионерам. 80-летние одинокие жители Коми продолжат пользоваться льготами. В частности, они будут получать пособия на оплату жилищно-коммунальных услуг и компенсацию за проезд на общественном транспорте. Важное уточнение: льготами могут пользоваться 80-летние жители республики, в квартирах и домах которых прописаны родственники, проходящие военную службу, сидящие в тюрьме или зарегистрированные по другому месту жительства.

Выплаты семьям с тремя детьми. Малоимущие семьи как получали выплаты за третьего ребенка, так и будут получать. Пособие выплачивается до того, как ребенку исполнится три года.

Пособия для родителей детей-инвалидов и приемных родителей. Родители и опекуны детей-инвалидов также продолжат получать пособия. Кроме того, люди, усыновляющие детей-сирот, смогут и дальше получать выплаты в 200 и в 250 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты.

Компенсация за ремонт для сирот. Норма о денежной выплате за текущий и капитальный ремонт, предназначенной детям-сиротам, будет функционировать следующие три года.

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