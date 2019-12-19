В Коми чиновники-взяточники лишатся второй пенсии

Сегодня депутаты Госсовета Коми собрались, чтобы обсудить законопроекты. Они приняли новую норму о лишении пенсии за выслугу лет депутатов, совершивших преступления с использованием служебного положения. Прокурор Республики Коми Сергей Бажутов выступил с речью.

- Вопрос о получении взяточниками пенсии за выслугу лет до сих пор остаётся открытым. Поэтому подготовили законопроект, который препятствует её назначению, когда человека признали виновным в совершении коррупционного преступления. Хочу обратить внимание на то, что речь идёт о пенсии, выплачиваемой из регионального или муниципального бюджета. Её назначают всего за четыре года службы. Коррупционеры не имеют права на эту пенсию, - заметил Сергей Бажутов.

У депутата Дмитрия Кологривого появился вопрос к прокурору.

- Закон очень правильный. А в отношении федеральных структур он действует? Есть закон, который регулирует этот вопрос на федеральном уровне? - решил уточнить депутат.

- Сейчас речь идет о законе, принимаемом на региональном уровне. Лица, замещающие публичные государственные и муниципальные должности, получают две пенсии: страховую и за выслугу лет. Когда Российская Федерация дала вам право установить пенсию за выслугу лет, этим правом все воспользовались: вопросов никто не задавал, помощи и консультаций не просил. Закон приняли. Никаких сомнений не было. Новый закон тоже нужно принять: депутаты должны ставить интересы избирателей выше своих. Тем более, закон коснется только тех, кто совершил преступления, - ответил прокурор.

В итоге, депутаты проголосовали за принятие закона.

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