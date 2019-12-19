2019-12-19T15:22:51+03:00
Общество

В Коми чиновники-взяточники лишатся второй пенсии

Депутаты Госсовета обсудили его с прокурором республики
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Коми приняли закон против коррупционеровВ Коми приняли закон против коррупционеров
Изменить размер текста:

Сегодня депутаты Госсовета Коми собрались, чтобы обсудить законопроекты. Они приняли новую норму о лишении пенсии за выслугу лет депутатов, совершивших преступления с использованием служебного положения. Прокурор Республики Коми Сергей Бажутов выступил с речью.

- Вопрос о получении взяточниками пенсии за выслугу лет до сих пор остаётся открытым. Поэтому подготовили законопроект, который препятствует её назначению, когда человека признали виновным в совершении коррупционного преступления. Хочу обратить внимание на то, что речь идёт о пенсии, выплачиваемой из регионального или муниципального бюджета. Её назначают всего за четыре года службы. Коррупционеры не имеют права на эту пенсию, - заметил Сергей Бажутов.

У депутата Дмитрия Кологривого появился вопрос к прокурору.

- Закон очень правильный. А в отношении федеральных структур он действует? Есть закон, который регулирует этот вопрос на федеральном уровне? - решил уточнить депутат.

- Сейчас речь идет о законе, принимаемом на региональном уровне. Лица, замещающие публичные государственные и муниципальные должности, получают две пенсии: страховую и за выслугу лет. Когда Российская Федерация дала вам право установить пенсию за выслугу лет, этим правом все воспользовались: вопросов никто не задавал, помощи и консультаций не просил. Закон приняли. Никаких сомнений не было. Новый закон тоже нужно принять: депутаты должны ставить интересы избирателей выше своих. Тем более, закон коснется только тех, кто совершил преступления, - ответил прокурор.

В итоге, депутаты проголосовали за принятие закона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Смалий стал вице-спикером Госсовета Коми

Назначение не было гладким (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Экспертный совет при губернаторе Омской области не ограничится проектом «Чистый воздух». Мы займемся и другими темами»
Председатель Российского экологического общества (РЭО) Рашид Исмаилов - о нацпроекте «Экология», зоне ответственности промышленного бизнеса и переходе на газомоторное топливо
Публицист Александр Невзоров: Старики, отвалите от юных бунтарей! Они сами уйдут в бытовую трясину
За последние 10 - 20 лет в России выросло новое поколение - интернета. Сможет ли оно ужиться со «стариками» - поколением телевизора, воспитанным на еще советских устоях? Об этом «КП» поговорила с острым на суждения журналистом Александром Невзоровым
Новости 24
В Коми мужчина в одних тапочках блуждал по тайге три дня, его нашли в сугробе
С 1 января 2020 года МРОТ в Коми вырастет на 850 рублей
Бесконечный снегопад: прогноз погоды в столице Коми от Гисметео
Жительницы Коми в среднем работают 30 часов в неделю
В Коми центр по профилактике и борьбе со СПИДом получил новое оборудование
Бизнесменам в Коми начнут возвращать деньги из оплаченных налогов
Сыктывкар переходит на дизайн-код: что изменилось в столице Коми?
Эксгибициониста из Усть-Цильмы оштрафовали на 500 рублей
В конце недели в Коми похолодает
В Сыктывкаре женщина обвиняет собственную дочь в афере с жильем
В Сыктывкаре 35 человек тушили горящий дом
Под Сыктывкаром Toyota вылетела в кювет: пострадал водитель
В Сыктывкаре полицейские нашли в сугробе девушку в одном ботинке
В Сыктывкаре ищут перевозчиков на восемь городских маршрутов
Двое жителей Коми решили купить двигатели и лишились почти 200 тысяч
На пожаре в Вуктыле спасли парня и пенсионерку
В Ухте замначальника колонии задержали за взятки в 220 тысяч рублей
Перебесилась: на выходных в Коми сюрпризов от погоды не будет
Коми заняла 10 место в национальном экологическом рейтинге
В Коми создали уникальный природный нацпарк «Койгородский»
Опубликовали видео с ДТП, в котором пострадал 4-летний ухтинец
Многодетная мама из Корткероса открыла перепелиную ферму на 11 тысяч голов
В поселке под Ухтой 4-летний мальчик попал под автобус
Жителей Коми хотят еще на год освободить от платы за вывоз крупногабаритного мусора
Ижемский Хатико: пес остался охранять тело умершего хозяина
В Коми в следующем году приобретут 19 квартир для медиков
В Коми нашли растерзанный хищниками труп мужчины
В Сосногорске на дереве заметили рысь