2019-12-23T13:25:09+03:00
Общество

Жители Воркуты почувствовали толчки, похожие на землетрясение: «Это очень страшно»

В социальных сетях сообщается, что люди просыпались от того, что их трясло на кроватях
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Сергея ЛарионоваФото Сергея Ларионова
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На прошлой неделе воркутинцы ощутили подземные толчки. В социальных сетях сообщается, что люди просыпались от того, что их трясло на кроватях: «Сердце забилось так, что потом до пяти утра не могли уснуть. Это очень страшно».

Землетрясения и горные удары – частое явление для заполярного города. Последний раз серьезное землетрясение фиксировали в Воркуте пару лет назад. Оно произошло в 70 км от города.

Как раннее сообщал «КП-Коми» руководитель геофизической обсерватории Института геологии Валерий Удоратин, в республике мини-землетрясения случаются каждый год. Правда, силы они небольшой, поэтому люди их даже не ощущают. В целом, вероятность сильных землетрясений на всей Восточно-Европейской платформе невелика.

Кстати, самое крупное землетрясение в республике произошло в Коми 13 января 1939 года, то есть почти ровно 79 лет назад. Из-за подземных толков не на шутку перепугались жители Ыба, Нючпаса, Пыелдино, Пустоши. Тогда землетрясению присвоили семибалльную силу. «… Сила толчков была столь большой, что во многих домах открывались и хлопали двери и образовывались щели в печах», - вспоминает учитель Кондратьев из деревни Чукаиб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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